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Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе - РИА Новости, 27.09.2024
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Наука
 
14:35 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе - РИА Новости, 27.09.2024
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:35
2024-09-27T14:35
наука
китай
ганьсу
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе, сообщило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Запуск был осуществлен в пятницу в 18.30 (13.30 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Спутник "Шицзянь-19" успешно вышел на заданную орбиту. Отмечается, что "Шицзянь-19", который представляет собой возвращаемый космический аппарат, будет проводить эксперименты по селекции в космосе, для этого на него были загружены семена растений из ряда регионов Китая. В сообщении говорится, что соответствующие эксперименты позволят Китаю повысить уровень технологий космической селекции.
https://ria.ru/20240914/iran-1972711247.html
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китай, ганьсу, в мире
Наука, Китай, Ганьсу, В мире
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе

Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов с семенами

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе, сообщило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР.
Запуск был осуществлен в пятницу в 18.30 (13.30 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Спутник "Шицзянь-19" успешно вышел на заданную орбиту.
Отмечается, что "Шицзянь-19", который представляет собой возвращаемый космический аппарат, будет проводить эксперименты по селекции в космосе, для этого на него были загружены семена растений из ряда регионов Китая. В сообщении говорится, что соответствующие эксперименты позволят Китаю повысить уровень технологий космической селекции.
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14 сентября, 16:25
 
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