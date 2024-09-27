https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе - РИА Новости, 27.09.2024
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:35
2024-09-27T14:35
2024-09-27T14:35
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе, сообщило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Запуск был осуществлен в пятницу в 18.30 (13.30 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Спутник "Шицзянь-19" успешно вышел на заданную орбиту. Отмечается, что "Шицзянь-19", который представляет собой возвращаемый космический аппарат, будет проводить эксперименты по селекции в космосе, для этого на него были загружены семена растений из ряда регионов Китая. В сообщении говорится, что соответствующие эксперименты позволят Китаю повысить уровень технологий космической селекции.
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китай, ганьсу, в мире
Наука, Китай, Ганьсу, В мире
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов с семенами
ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе, сообщило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР.
Запуск был осуществлен в пятницу в 18.30 (13.30 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу
на северо-западе КНР, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Спутник "Шицзянь-19" успешно вышел на заданную орбиту.
Отмечается, что "Шицзянь-19", который представляет собой возвращаемый космический аппарат, будет проводить эксперименты по селекции в космосе, для этого на него были загружены семена растений из ряда регионов Китая. В сообщении говорится, что соответствующие эксперименты позволят Китаю повысить уровень технологий космической селекции.