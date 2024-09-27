https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе

Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе - РИА Новости, 27.09.2024

Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе

Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:35

2024-09-27T14:35

2024-09-27T14:35

наука

китай

ганьсу

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник "Шицзянь-19", который будет использоваться для проведения научных экспериментов с семенами в космосе, сообщило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Запуск был осуществлен в пятницу в 18.30 (13.30 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Спутник "Шицзянь-19" успешно вышел на заданную орбиту. Отмечается, что "Шицзянь-19", который представляет собой возвращаемый космический аппарат, будет проводить эксперименты по селекции в космосе, для этого на него были загружены семена растений из ряда регионов Китая. В сообщении говорится, что соответствующие эксперименты позволят Китаю повысить уровень технологий космической селекции.

https://ria.ru/20240914/iran-1972711247.html

китай

ганьсу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, ганьсу, в мире