Космонавт рассказал, как меняется Южная Америка
Космонавт Кононенко: из космоса видно, как сокращаются леса в Южной Америке
© Depositphotos.com / perszing1982Амазонские тропические леса
© Depositphotos.com / perszing1982
Амазонские тропические леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Больше всего на протяжении последних пары десятков лет на Земле изменяется Южная Америка, из космоса видно, как уменьшается площадь лесов на континенте, сообщил российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Земля меняется. В большей степени меняется Южная Америка. Площадь лесов там уменьшается, это видно существенно на глаз. Очень много пожаров, Африка горит, Южная Америка горит", - сказал Кононенко на послеполётной пресс-конференции.
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
22 июля 2020, 06:38
При этом он выразил уверенность, что Земля является "саморазвивающимся организмом" и в конечном итоге "не позволит себя погубить".
Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.