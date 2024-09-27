https://ria.ru/20240927/kosmos-1975032516.html

Космонавт рассказал, как меняется Южная Америка

Космонавт рассказал, как меняется Южная Америка - РИА Новости, 27.09.2024

Космонавт рассказал, как меняется Южная Америка

Больше всего на протяжении последних пары десятков лет на Земле изменяется Южная Америка, из космоса видно, как уменьшается площадь лесов на континенте, сообщил РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:23

2024-09-27T12:23

2024-09-27T12:23

наука

космос - риа наука

южная америка

земля

олег кононенко

николай чуб

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Больше всего на протяжении последних пары десятков лет на Земле изменяется Южная Америка, из космоса видно, как уменьшается площадь лесов на континенте, сообщил российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. "Земля меняется. В большей степени меняется Южная Америка. Площадь лесов там уменьшается, это видно существенно на глаз. Очень много пожаров, Африка горит, Южная Америка горит", - сказал Кононенко на послеполётной пресс-конференции. При этом он выразил уверенность, что Земля является "саморазвивающимся организмом" и в конечном итоге "не позволит себя погубить". Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.

https://ria.ru/20200722/1574687668.html

https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html

южная америка

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, южная америка, земля, олег кононенко, николай чуб