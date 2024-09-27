https://ria.ru/20240927/kosmos-1975031708.html

Жизнь на МКС интереснее фильмов, заявил Кононенко

Жизнь на МКС интереснее фильмов, заявил Кононенко - РИА Новости, 27.09.2024

Жизнь на МКС интереснее фильмов, заявил Кононенко

Работа и жизнь на Международной космической станции намного интереснее снятых фильмов, считает российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:18

2024-09-27T12:18

2024-09-27T12:18

наука

космос - риа наука

олег кононенко

николай чуб

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Работа и жизнь на Международной космической станции намного интереснее снятых фильмов, считает российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. "Это было бы поинтереснее, чем снятые фильмы", - сказал Кононенко, отвечая на послеполетной пресс-конференции на вопрос, если бы о его жизни и работе сняли фильм, как бы он назывался и в каком жанре бы был. Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.

https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб