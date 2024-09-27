https://ria.ru/20240927/kosmos-1975028320.html
Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре - РИА Новости, 27.09.2024
Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
У космонавтов в скафандре для выходов в открытый космос есть специальное устройство, которое помогает им, если захочется чихнуть, сообщил командир отряда... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:00
2024-09-27T12:00
2024-09-27T12:00
наука
космос - риа наука
олег кононенко
николай чуб
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. У космонавтов в скафандре для выходов в открытый космос есть специальное устройство, которое помогает им, если захочется чихнуть, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. "Что ещё делать - втягивать обратно", - пошутил Кононенко, отвечая на соответствующий вопрос на послеполётной пресс-конференции. При этом он уточнил, что на самом деле в скафандре есть вальсальва. Это специальное устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться - выровнять давление в ушах. Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.
https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб
Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
Командир отряда космонавтов Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. У космонавтов в скафандре для выходов в открытый космос есть специальное устройство, которое помогает им, если захочется чихнуть, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Что ещё делать - втягивать обратно", - пошутил Кононенко, отвечая на соответствующий вопрос на послеполётной пресс-конференции.
При этом он уточнил, что на самом деле в скафандре есть вальсальва. Это специальное устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться - выровнять давление в ушах.
Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.