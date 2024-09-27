https://ria.ru/20240927/konsortsium-1975125290.html

Эксперт оценил создание консорциума банков для развития единого QR-кода

Эксперт оценил создание консорциума банков для развития единого QR-кода - РИА Новости, 27.09.2024

Эксперт оценил создание консорциума банков для развития единого QR-кода

Развитие системно значимых финансовых технологий требует кооперации всех игроков рынка и поддержания конкурентной среды, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:17

2024-09-27T17:17

2024-09-27T17:17

банки

эльвира набиуллина

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Развитие системно значимых финансовых технологий требует кооперации всех игроков рынка и поддержания конкурентной среды, сообщил РИА Новости председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его мнению, консорциум отвечает этим целям. 26 сентября стало известно, что Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из которых стал единый QR-код. На следующем этапе консорциум приступит и к другим инновационным платежным решениям. "Постоянное усложнение и динамичное развитие современных финансовых технологий с необходимостью требует кооперации рыночных игроков. Только вместе они могут реализовать системно значимые проекты на подлинно рыночной основе. Разумеется, финтех-возможности у всех организаций разные, поэтому для сохранения конкуренции единственно правильным является именно тот подход, который заявлен организаторами консорциума - "разрабатывают те, кто могут, а пользуются все", - отметил Емелин. Он добавил: важно, чтобы голоса всех участников рынка были услышаны на стадии разработки решений. Возможность совместного участия в развитии технологий будет способствовать вовлеченности, а доступность результатов - развитию конкуренции. "Поэтому совершенно правильный принцип передачи итоговых технологий самому консорциуму с равноудаленным доступом к ним, не зависящий от внесенных в консорциум инвестиций, и принцип совместного принятия решений", - отметил эксперт. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает закрепить в законе норму, по которой на кассе будет только один QR-код — универсальный, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240905/banki-1970719608.html

https://realty.ria.ru/20240927/standart-1975072059.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, эльвира набиуллина, технологии, центральный банк рф (цб рф)