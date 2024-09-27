https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html

Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян

Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян - РИА Новости, 27.09.2024

Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян

Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:58

2024-09-27T11:58

2024-09-27T11:58

наука

космос - риа наука

земля

олег кононенко

николай чуб

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их привлекло на нашей планете. "Если когда-то мы встретимся с инопланетянами, мне в первую очередь будет интересно узнать, как они до нас добрались", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции. Кроме того, космонавту было бы интересно, что привлекло пришельцев на Землю, почему они выбрали именно нашу планету. Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.

https://ria.ru/20240107/nlo-1918265436.html

https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб