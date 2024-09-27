Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян
Космонавт Кононенко спросил бы у инопланетян, как они долетели до Земли
Олег Кононенко. Архивное фото
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их привлекло на нашей планете.
"Если когда-то мы встретимся с инопланетянами, мне в первую очередь будет интересно узнать, как они до нас добрались", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции.
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Кроме того, космонавту было бы интересно, что привлекло пришельцев на Землю, почему они выбрали именно нашу планету.
Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.
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