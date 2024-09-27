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Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян - РИА Новости, 27.09.2024
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Наука
 
11:58 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html
Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян
Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян - РИА Новости, 27.09.2024
Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян
Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:58
2024-09-27T11:58
наука
космос - риа наука
земля
олег кононенко
николай чуб
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их привлекло на нашей планете. "Если когда-то мы встретимся с инопланетянами, мне в первую очередь будет интересно узнать, как они до нас добрались", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции. Кроме того, космонавту было бы интересно, что привлекло пришельцев на Землю, почему они выбрали именно нашу планету. Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.
https://ria.ru/20240107/nlo-1918265436.html
https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html
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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб
Космонавт Кононенко рассказал, что спросил бы у инопланетян

Космонавт Кононенко спросил бы у инопланетян, как они долетели до Земли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Олег Кононенко
 Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Олег Кононенко. Архивное фото
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что, если бы инопланетяне прибыли на Землю, спросил бы, как они это сделали и что их привлекло на нашей планете.
"Если когда-то мы встретимся с инопланетянами, мне в первую очередь будет интересно узнать, как они до нас добрались", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции.
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Кроме того, космонавту было бы интересно, что привлекло пришельцев на Землю, почему они выбрали именно нашу планету.
Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляОлег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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