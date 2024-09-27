https://ria.ru/20240927/kongo-1975118852.html

Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью"

Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью" - РИА Новости, 27.09.2024

Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью"

Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью", но пока никаких соглашений не подписано, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:53

2024-09-27T16:53

2024-09-27T16:55

экономика

россия

москва

республика конго

зарубежнефть

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью", но пока никаких соглашений не подписано, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа."Мы работаем с "Зарубежнефтью" и некоторыми другими компаниями", – сказал он. При этом министр отрицательно ответил на вопрос, подписаны ли с ними какие-то соглашения. "Мы находимся на стадии переговоров", – добавил он.Конго еще не проводило технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту строительства нефтепродуктопровода в стране, детали обсудит с Россией в субботу, сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа. “Встреча завтра, я там буду. И потом у нас будут все предварительные детали. Мы не проводили технико-экономическое обоснование”, - сказал он. Ранее министр сообщил в интервью РИА Новости, что Конго рассчитывает в субботу подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html

https://ria.ru/20240902/kongo-1970008631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, республика конго, зарубежнефть