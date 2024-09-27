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Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью" - РИА Новости, 27.09.2024
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16:53 27.09.2024 (обновлено: 16:55 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kongo-1975118852.html
Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью"
Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью" - РИА Новости, 27.09.2024
Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью"
Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью", но пока никаких соглашений не подписано, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:53
2024-09-27T16:55
экономика
россия
москва
республика конго
зарубежнефть
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью", но пока никаких соглашений не подписано, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа."Мы работаем с "Зарубежнефтью" и некоторыми другими компаниями", – сказал он. При этом министр отрицательно ответил на вопрос, подписаны ли с ними какие-то соглашения. "Мы находимся на стадии переговоров", – добавил он.Конго еще не проводило технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту строительства нефтепродуктопровода в стране, детали обсудит с Россией в субботу, сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа. “Встреча завтра, я там буду. И потом у нас будут все предварительные детали. Мы не проводили технико-экономическое обоснование”, - сказал он. Ранее министр сообщил в интервью РИА Новости, что Конго рассчитывает в субботу подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html
https://ria.ru/20240902/kongo-1970008631.html
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экономика, россия, москва, республика конго, зарубежнефть
Экономика, Россия, Москва, Республика Конго, Зарубежнефть
Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью"

Министр Итуа: Конго еще не проводило ТЭО по строительству нефтепродуктопровода

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники Международного форума Российская энергетическая неделя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конго ведет переговоры с российской "Зарубежнефтью", но пока никаких соглашений не подписано, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы работаем с "Зарубежнефтью" и некоторыми другими компаниями", – сказал он. При этом министр отрицательно ответил на вопрос, подписаны ли с ними какие-то соглашения. "Мы находимся на стадии переговоров", – добавил он.
Cтационарная платформа компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков
Вчера, 15:21
Конго еще не проводило технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту строительства нефтепродуктопровода в стране, детали обсудит с Россией в субботу, сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.
«
“Встреча завтра, я там буду. И потом у нас будут все предварительные детали. Мы не проводили технико-экономическое обоснование”, - сказал он.
Ранее министр сообщил в интервью РИА Новости, что Конго рассчитывает в субботу подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях
2 сентября, 15:28
 
ЭкономикаРоссияМоскваРеспублика КонгоЗарубежнефть
 
 
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