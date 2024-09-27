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Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков - РИА Новости, 27.09.2024
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15:21 27.09.2024 (обновлено: 15:29 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков - РИА Новости, 27.09.2024
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков
Республика Конго подписала с "Лукойлом" соглашение, посвященное разработке нескольких нефтяных блоков в стране, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:21
2024-09-27T15:29
лукойл
россия
москва
демократическая республика конго
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Республика Конго подписала с "Лукойлом" соглашение, посвященное разработке нескольких нефтяных блоков в стране, сообщил в интервью РИА Новости министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа."Мы с Lukoil Upstream Congo подписали сегодня соглашение, нацеленное на усиление энергетического сотрудничества между двумя странами. Это соглашение, инициированное президентом республики во время его официального визита в Россию, фокусируется на разработке нескольких нефтяных блоков в Конго", - сказал он на полях Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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лукойл, россия, москва, демократическая республика конго, экономика
ЛУКОЙЛ, Россия, Москва, Демократическая Республика Конго, Экономика
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков

Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкCтационарная платформа компании "Лукойл"
Cтационарная платформа компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Cтационарная платформа компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Республика Конго подписала с "Лукойлом" соглашение, посвященное разработке нескольких нефтяных блоков в стране, сообщил в интервью РИА Новости министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы с Lukoil Upstream Congo подписали сегодня соглашение, нацеленное на усиление энергетического сотрудничества между двумя странами. Это соглашение, инициированное президентом республики во время его официального визита в Россию, фокусируется на разработке нескольких нефтяных блоков в Конго", - сказал он на полях Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЛУКОЙЛРоссияМоскваДемократическая Республика КонгоЭкономика
 
 
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