https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html

Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков

Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков - РИА Новости, 27.09.2024

Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков

Республика Конго подписала с "Лукойлом" соглашение, посвященное разработке нескольких нефтяных блоков в стране, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:21

2024-09-27T15:21

2024-09-27T15:29

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Республика Конго подписала с "Лукойлом" соглашение, посвященное разработке нескольких нефтяных блоков в стране, сообщил в интервью РИА Новости министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа."Мы с Lukoil Upstream Congo подписали сегодня соглашение, нацеленное на усиление энергетического сотрудничества между двумя странами. Это соглашение, инициированное президентом республики во время его официального визита в Россию, фокусируется на разработке нескольких нефтяных блоков в Конго", - сказал он на полях Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960959715.html

россия

москва

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лукойл, россия, москва, демократическая республика конго, экономика