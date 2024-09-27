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Конго в субботу подпишет с Россией договор по нефтепродуктопроводу - РИА Новости, 27.09.2024
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00:21 27.09.2024 (обновлено: 02:10 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kongo-1974964186.html
Конго в субботу подпишет с Россией договор по нефтепродуктопроводу
Конго в субботу подпишет с Россией договор по нефтепродуктопроводу - РИА Новости, 27.09.2024
Конго в субботу подпишет с Россией договор по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:21
2024-09-27T02:10
россия
экономика
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе. Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".По словам министра, планируется, что 90% вложений будет приходиться на российскую компанию, а 10% - на национальную компанию Конго. Соответственно, доли в проекте будут распределены так же. Он ожидает, что для нефтепродуктопровода будет использоваться российское оборудование.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240721/afrika-1960996559.html
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россия, экономика, москва
Россия, Экономика, Москва
Конго в субботу подпишет с Россией договор по нефтепродуктопроводу

Конго рассчитывает подписать с РФ соглашение по нефтепродуктопроводу в субботу

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе.
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21 июля, 07:02
Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".

По словам министра, планируется, что 90% вложений будет приходиться на российскую компанию, а 10% - на национальную компанию Конго. Соответственно, доли в проекте будут распределены так же. Он ожидает, что для нефтепродуктопровода будет использоваться российское оборудование.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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