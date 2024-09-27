https://ria.ru/20240927/kombat-1974868272.html

"Помогла смекалка": морпехи рассказали, как перехитрили ВСУ под Курском

"Помогла смекалка": морпехи рассказали, как перехитрили ВСУ под Курском - РИА Новости, 27.09.2024

"Помогла смекалка": морпехи рассказали, как перехитрили ВСУ под Курском

Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как творческий подход к боевым задачам помог им захватить огневую позицию ВСУ в Курской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:00

2024-09-27T06:00

2024-09-27T12:22

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как творческий подход к боевым задачам помог им захватить огневую позицию ВСУ в Курской области.По словам командира одного из подразделений с позывным Як, его бойцы достаточно быстро заняли часть лесополосы, откуда им удалось выдавить противника, однако затем продвижение застопорилось — продвинуться дальше не давало пулеметное гнездо, оборудованное ВСУ."Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать. Но задачу все равно нужно было выполнять. Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. И различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон", — рассказал он РИА Новости.Офицер добавил, что неважно было, насколько метко стреляли бойцы, главной задачей было вызвать ответ со стороны противника."Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь. А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить", — отметил Як.После этого, осознавая изможденное состояние противника, бойцы записали обращение одного из пленных украинских солдат к своим бывшим сослуживцам, где он призывал их сложить оружие и сдаться в плен, и всю ночь транслировали его через сброшенную с дрона на позиции колонку.На следующий день часть солдат противника попыталась покинуть лесополосу, из-за чего их позиции удалось продавить. А оставшуюся часть посадки, которая была значительно больше уже занятой, зачистили за сутки.

https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html

курская область

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Комбат Як рассказывает, как удалось подавить пулеметное гнездо Комбат Як рассказывает, как удалось подавить пулеметное гнездо 2024-09-27T06:00 true PT1M55S

Колонка, которую использовали морпехи Колонка, которую использовали морпехи 2024-09-27T06:00 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

курская область, вооруженные силы украины