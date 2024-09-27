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Китай призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Китай призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
Китай призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
Китай призывает немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, вывести израильские войска из Газы и обеспечить суверенитет Ливана, заявил министр иностранных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:16
2024-09-27T23:16
2024-09-27T23:16
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, вывести израильские войска из Газы и обеспечить суверенитет Ливана, заявил министр иностранных дел КНР Ван И после новой атаки Израиля на Бейрут. "Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто", - сообщил он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Глава МИД Китая призвал к выводу израильских войск из Газы, а также назвал тревожащей сложившуюся ситуацию в Ливане, призвав обеспечить суверенитет страны и защиту ливанского населения. Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html
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в мире, израиль, бейрут, сша, ван и (политик), джо байден, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, США, Ван И (политик), Джо Байден, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Китай призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке
МИД КНР Ван И призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке