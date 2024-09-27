https://ria.ru/20240927/kitaj-1975012928.html
Китай призвал создать условия для урегулирования украинского кризиса
Китай призвал создать условия для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 27.09.2024
Китай призвал создать условия для урегулирования украинского кризиса
Все больше стран стремятся создать атмосферу и условия для урегулирования украинского кризиса, так как риск его эскалации и расширения постоянно растет, заявил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:55
2024-09-27T10:55
2024-09-27T10:55
в мире
китай
бразилия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Все больше стран стремятся создать атмосферу и условия для урегулирования украинского кризиса, так как риск его эскалации и расширения постоянно растет, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "В настоящее время украинский кризис продолжает затягиваться, а риск его эскалации и расширения постоянно растет, международное сообщество повсеместно этим обеспокоено", - заявил дипломат, комментируя создание новой многосторонней платформы, направленной на урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что Китай и Бразилия недавно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительный отклик и поддержку международного сообщества. "В последнее время международные призывы к миру и переговорам еще более усилились, и все больше и больше стран Глобального Юга объединяются с этой целью, активно стараясь создать атмосферу и накопить условия для мира", - указал Линь Цзянь.
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в мире, китай, бразилия, ван и (политик)
В мире, Китай, Бразилия, Ван И (политик)
Китай призвал создать условия для урегулирования украинского кризиса
МИД КНР: все больше стран создают условия для урегулирования кризиса на Украине
ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Все больше стран стремятся создать атмосферу и условия для урегулирования украинского кризиса, так как риск его эскалации и расширения постоянно растет, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее глава МИД КНР Ван И
заявил, что Китай, Бразилия
и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
"В настоящее время украинский кризис продолжает затягиваться, а риск его эскалации и расширения постоянно растет, международное сообщество повсеместно этим обеспокоено", - заявил дипломат, комментируя создание новой многосторонней платформы, направленной на урегулирование украинского кризиса.
Он отметил, что Китай и Бразилия недавно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительный отклик и поддержку международного сообщества.
"В последнее время международные призывы к миру и переговорам еще более усилились, и все больше и больше стран Глобального Юга объединяются с этой целью, активно стараясь создать атмосферу и накопить условия для мира", - указал Линь Цзянь.