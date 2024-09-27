https://ria.ru/20240927/khimki--1975127876.html

В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала этого года

В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала этого года - РИА Новости, 27.09.2024

В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала этого года

С начала текущего года специалисты компании "Светогор-Химки" успели заменить 12 тысяч светильников на более энергоэффективные и светодиодные, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:26

2024-09-27T17:26

2024-09-27T17:26

химки (городской округ в московской области)

освещение

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С начала текущего года специалисты компании "Светогор-Химки" успели заменить 12 тысяч светильников на более энергоэффективные и светодиодные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работы ведутся во всех микрорайонах городского округа. На этой неделе уличное освещение заменили на улице Некрасова в Сходне. Оцинкованные столбы в четыре раза легче, при этом более прочные. Также специалисты обновили и систему подачи тока. Таким образом, уличное освещение будет работать даже в случае повреждения линии, а новые диодные лампы будут светить в два раза ярче. "Заменено уже 42 аварийных опоры, 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Также у нас заменено 13 из 16 километров голого провода", – отметил технический директор компании "Светогор-Химки" Руслан Гусейнов, его слова приводит пресс-служба. Главным отличием нового уличного освещения является автоматизированная система управления. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, где в реальном времени видны все опоры уличного освещения Химок и их работоспособность. Это позволит оперативно реагировать и быстро устранять неполадки. Здесь же диспетчер может выполнить включение или выключение уличного освещения. Комплексная модернизация системы освещения — одно из важных направлений в Химках. Эту работу проводят в рамках концессионного соглашения. Договор о финансировании проекта с помощью механизма инфраструктурных облигаций госкомпания, власти городского округа и застройщик "Светогор-Химки" подписали на Российской неделе ГЧП. Завершат благоустройство в четвертом квартале этого года.

https://ria.ru/20240926/khimki-1974883382.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), освещение