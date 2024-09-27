Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 27.09.2024 (обновлено: 10:31 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света - РИА Новости, 27.09.2024
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:43
2024-09-27T10:31
флорида
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975004549_0:378:1000:941_1920x0_80_0_0_1b291d7767e8aa850b38064b7c44d599.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории. "Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (06.10 мск пятницы) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час", - говорится в заявлении. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без электричества во Флориде остались более 970 тысяч домохозяйств, во всем регионе - более миллиона.
https://ria.ru/20240915/veter-1972834970.html
https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975004549_0:284:1000:1034_1920x0_80_0_0_64a410139ca45bbf4291d42c6e34ed1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, сша, в мире
Флорида, США, В мире
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света

NHC: ураган "Хелен" обрушился на материковую часть штата Флорида

© Кадр видео из соцсетейУраган "Хелен" в штате Флорида
Ураган Хелен в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Ураган "Хелен" в штате Флорида
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории.
Ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
На Кубани ураган сорвал крышу школы
15 сентября, 17:46
"Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (06.10 мск пятницы) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час", - говорится в заявлении.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без электричества во Флориде остались более 970 тысяч домохозяйств, во всем регионе - более миллиона.
Даррен Арчер, работающий в компании St. Marks Seafood, планирует переждать ураган Хелен на лодке в Сент-Марксе, штат Флорида. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен"
26 сентября, 17:33
 
ФлоридаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала