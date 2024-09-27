https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света - РИА Новости, 27.09.2024

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света

Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:43

2024-09-27T06:43

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории. "Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (06.10 мск пятницы) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час", - говорится в заявлении. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без электричества во Флориде остались более 970 тысяч домохозяйств, во всем регионе - более миллиона.

https://ria.ru/20240915/veter-1972834970.html

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флорида, сша, в мире