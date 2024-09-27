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Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света - РИА Новости, 27.09.2024
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:43
2024-09-27T06:43
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории. "Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (06.10 мск пятницы) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час", - говорится в заявлении. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без электричества во Флориде остались более 970 тысяч домохозяйств, во всем регионе - более миллиона.
https://ria.ru/20240915/veter-1972834970.html
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флорида, сша, в мире
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
NHC: ураган "Хелен" обрушился на материковую часть штата Флорида
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории.
"Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (06.10 мск пятницы) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час", - говорится в заявлении.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без электричества во Флориде остались более 970 тысяч домохозяйств, во всем регионе - более миллиона.