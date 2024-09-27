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Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани
Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024
Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани
Почти 8,4 тысяч казаков Кубанского казачьего войска находятся на территории проведения спецоперации, сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Александр Власов в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:41
2024-09-27T14:41
2024-09-27T15:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр власов
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 27 сен- РИА Новости. Почти 8,4 тысяч казаков Кубанского казачьего войска находятся на территории проведения спецоперации, сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Александр Власов в ходе заседания межведомственной комиссии, посвященной стратегии госполитики в отношении казачества. "Одной из важнейших задач сейчас считаю участие казаков и их обеспечение в зоне проведения специальной военной операции. Боевые задачи выполняют с учетом ротации почти 8,4 тысячи кубанских казаков. Из них государственных наград удостоено свыше полутора тысяч человек, а краевых, казачьих медалей ДНР и ЛНР – почти тысяча", – предает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Он добавил, что Кубанское казачье войско уже собрало и доставило на территорию новых регионов России свыше 5,3 тысяч тонн помощи. В свою очередь в военно-полевых сборах в этом году приняли участие свыше 10 тысяч кубанских казаков, - отметил Власов.
https://ria.ru/20240816/pomosch-1966637405.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр власов, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Александр Власов, Кубанское казачье войско
Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани
Вице-губернатор Власов: около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО