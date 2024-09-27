https://ria.ru/20240927/kazak-1975071106.html

Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани

Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024

Около 8,4 тысячи кубанских казаков находятся в зоне СВО, сообщили на Кубани

Почти 8,4 тысяч казаков Кубанского казачьего войска находятся на территории проведения спецоперации, сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Александр Власов в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:41

2024-09-27T14:41

2024-09-27T15:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

александр власов

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 27 сен- РИА Новости. Почти 8,4 тысяч казаков Кубанского казачьего войска находятся на территории проведения спецоперации, сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Александр Власов в ходе заседания межведомственной комиссии, посвященной стратегии госполитики в отношении казачества. "Одной из важнейших задач сейчас считаю участие казаков и их обеспечение в зоне проведения специальной военной операции. Боевые задачи выполняют с учетом ротации почти 8,4 тысячи кубанских казаков. Из них государственных наград удостоено свыше полутора тысяч человек, а краевых, казачьих медалей ДНР и ЛНР – почти тысяча", – предает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Он добавил, что Кубанское казачье войско уже собрало и доставило на территорию новых регионов России свыше 5,3 тысяч тонн помощи. В свою очередь в военно-полевых сборах в этом году приняли участие свыше 10 тысяч кубанских казаков, - отметил Власов.

https://ria.ru/20240816/pomosch-1966637405.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр власов, кубанское казачье войско