https://ria.ru/20240927/kamaz-1975186673.html

В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка

В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 27.09.2024

В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка

КамАЗ насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:59

2024-09-27T22:59

2024-09-27T22:59

происшествия

авто

россия

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борский район

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. КамАЗ насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МВД. Трагедия произошла в пятницу около 14.45 (совпадает с мск) в Борском районе. "По предварительной информации, водитель КамАЗа двигался по улице Луговая посёлка Пикино и, не убедившись в безопасности манёвра, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребёнок 2015 года рождения погиб", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html

https://ria.ru/20240914/dtp-1972658595.html

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происшествия, авто, россия, нижегородская область, борский район, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)