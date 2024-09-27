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В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 27.09.2024
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22:59 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kamaz-1975186673.html
В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка
В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 27.09.2024
В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка
КамАЗ насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:59
2024-09-27T22:59
происшествия
авто
россия
нижегородская область
борский район
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. КамАЗ насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МВД. Трагедия произошла в пятницу около 14.45 (совпадает с мск) в Борском районе. "По предварительной информации, водитель КамАЗа двигался по улице Луговая посёлка Пикино и, не убедившись в безопасности манёвра, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребёнок 2015 года рождения погиб", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html
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россия
нижегородская область
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происшествия, авто, россия, нижегородская область, борский район, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Нижегородская область, Борский район, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка

В Нижегородской области КамАЗ насмерть сбил ребенка, катавшегося на велосипеде

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. КамАЗ насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Трагедия произошла в пятницу около 14.45 (совпадает с мск) в Борском районе.
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"По предварительной информации, водитель КамАЗа двигался по улице Луговая посёлка Пикино и, не убедившись в безопасности манёвра, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребёнок 2015 года рождения погиб", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
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ПроисшествияАвтоРоссияНижегородская областьБорский районГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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