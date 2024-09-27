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Россия и Венесуэла обсудили совместные проекты в сфере ядерных технологий - РИА Новости, 27.09.2024
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12:26 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kabmin-1975031603.html
Россия и Венесуэла обсудили совместные проекты в сфере ядерных технологий
Россия и Венесуэла обсудили совместные проекты в сфере ядерных технологий - РИА Новости, 27.09.2024
Россия и Венесуэла обсудили совместные проекты в сфере ядерных технологий
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике, министр народной власти по нефти... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:26
2024-09-27T12:26
россия
венесуэла
александр новак
делси родригес
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике, министр народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес обсудили перспективы совместных проектов в сфере неэнергетического применения ядерных технологий, сообщается на сайте кабмина. "Стороны обсудили... перспективы реализации совместных проектов в сфере неэнергетических применений ядерных технологий для решения задач в медицине, сельском хозяйстве, образовании и промышленности в рамках расширения сотрудничества в области мирного атома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/venesuela-1975030795.html
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россия, венесуэла, александр новак, делси родригес
Россия, Венесуэла, Александр Новак, Делси Родригес
Россия и Венесуэла обсудили совместные проекты в сфере ядерных технологий

Россия и Венесуэла обсудили неэнергетическое применение ядерных технологий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя" в Москве
Международный форум Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике, министр народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес обсудили перспективы совместных проектов в сфере неэнергетического применения ядерных технологий, сообщается на сайте кабмина.
"Стороны обсудили... перспективы реализации совместных проектов в сфере неэнергетических применений ядерных технологий для решения задач в медицине, сельском хозяйстве, образовании и промышленности в рамках расширения сотрудничества в области мирного атома", - говорится в сообщении.
VII международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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РоссияВенесуэлаАлександр НовакДелси Родригес
 
 
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