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Израиль заявил об авиаударе по главному военному штабу "Хезболлы" в Бейруте

Израиль заявил об авиаударе по главному военному штабу "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль заявил об авиаударе по главному военному штабу "Хезболлы" в Бейруте

ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:41

2024-09-27T18:41

2024-09-27T19:46

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на экстренном брифинге."Только что ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла". <...> Штаб-квартира была намеренно построена под жилыми зданиями в центре района Дахия в Бейруте", — сказал Хагари.О результатах атаки военные сообщат позднее, уточнил генерал.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в Бейруте со стороны южного пригорода прогремела серия примерно из десяти взрывов. Пользователи соцсетей выкладывают видеозаписи, на них видны кратеры от ударов.По данным телеканала Al-Arabiya, при атаке рухнули не менее шести зданий. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники отмечает, что сегодняшний обстрел южного пригорода Бейрута стал самой мощной атакой на город почти за год конфликта.Как передает 12-й канал израильского телевидения, целью удара мог быть генсек "Хезболлы" Хасан Насралла, ЦАХАЛ сейчас выясняет, находился ли он в подземном центральном штабе в момент атаки.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.

https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

https://ria.ru/20240927/izrail-1975011874.html

https://ria.ru/20240927/izrail-1975055057.html

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в мире, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, армия обороны израиля (цахал)