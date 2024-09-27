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СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане - РИА Новости, 27.09.2024
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13:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/izrail-1975055057.html
СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане
СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане
Израиль будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой, если начнет наземную операцию в Ливане, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:52
2024-09-27T13:52
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насралла
оон
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израиль будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой, если начнет наземную операцию в Ливане, сообщает журнал Foreign Policy. "Западные чиновники и представители ООН уже дали понять одну вещь: если Израиль вторгнется в Ливан, он будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой", - говорится в публикации. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насралла, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане

FP: Израиль будет действовать в одиночку, если начнет операцию в Ливане

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израиль будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой, если начнет наземную операцию в Ливане, сообщает журнал Foreign Policy.
"Западные чиновники и представители ООН уже дали понять одну вещь: если Израиль вторгнется в Ливан, он будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой", - говорится в публикации.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасраллаООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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