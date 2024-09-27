СМИ: Израиль будет действовать в одиночку при наземной операции в Ливане
FP: Израиль будет действовать в одиночку, если начнет операцию в Ливане
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израиль будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой, если начнет наземную операцию в Ливане, сообщает журнал Foreign Policy.
"Западные чиновники и представители ООН уже дали понять одну вещь: если Израиль вторгнется в Ливан, он будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой", - говорится в публикации.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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