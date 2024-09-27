https://ria.ru/20240927/izrail-1975029674.html

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:11

2024-09-27T12:11

2024-09-27T12:11

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Истребители ВВС (Израиля) атаковали десяток целей "Хезболлах", среди которых были объекты инфраструктуры, военные здания и террористические ячейки организации во многих южных районах Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку движения, из которой ранее сегодня было выпущено около 10 снарядов по северному городу Хайфа. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240926/izrail-1974946204.html

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974959724.html

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в мире, израиль, ливан, хайфа, хасан насралла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024