Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу
Подполье: ПВО Румынии участвовала в попытке отразить удар по Измаилу
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии", — сообщил собеседник агентства.
Как отметил Лебедев, румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле в Одесской области Украины. Как рассказывал Лебедев сегодня утром, при ударе по городу российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, а также ликвидировали румынских наемников и боевиков ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории
26 сентября, 05:43