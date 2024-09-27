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Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 27.09.2024 (обновлено: 09:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/izmail-1974982376.html
Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу
Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу - РИА Новости, 27.09.2024
Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу
Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:15
2024-09-27T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии&quot;, — сообщил собеседник агентства.Как отметил Лебедев, румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле в Одесской области Украины. Как рассказывал Лебедев сегодня утром, при ударе по городу российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, а также ликвидировали румынских наемников и боевиков ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, румыния, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу

Подполье: ПВО Румынии участвовала в попытке отразить удар по Измаилу

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии", — сообщил собеседник агентства.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Подполье: после удара в Измаиле в Румынию эвакуировали трех офицеров
25 июля, 07:11
Как отметил Лебедев, румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле в Одесской области Украины. Как рассказывал Лебедев сегодня утром, при ударе по городу российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, а также ликвидировали румынских наемников и боевиков ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Дым из трубы крематория - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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