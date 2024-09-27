https://ria.ru/20240927/izmail-1974982376.html

Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу

Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу - РИА Новости, 27.09.2024

Подполье заявило об участии ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу

Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:15

2024-09-27T08:15

2024-09-27T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

румыния

одесская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии", — сообщил собеседник агентства.Как отметил Лебедев, румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле в Одесской области Украины. Как рассказывал Лебедев сегодня утром, при ударе по городу российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, а также ликвидировали румынских наемников и боевиков ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240926/szhiganie-1974741171.html

украина

румыния

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, румыния, одесская область, сергей лебедев