https://ria.ru/20240927/ivleeva-1975075037.html

Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"

Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия" - РИА Новости, 27.09.2024

Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"

Компания "Коленки пчелы", учредителем которой является блогер Анастасия Ивлеева, взыскала со смоленского завода "Сила воина Евразия" более пяти миллионов рублей РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:58

2024-09-27T14:58

2024-09-27T15:06

происшествия

москва

смоленская область

анастасия ивлеева

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ТУЛА, 27 сен – РИА Новости. Компания "Коленки пчелы", учредителем которой является блогер Анастасия Ивлеева, взыскала со смоленского завода "Сила воина Евразия" более пяти миллионов рублей убытков, сообщается в резолютивной части судебного акта, размещенном на сайте арбитражного суда Москвы. "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сила воина Евразия" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Коленки пчелы" 5 015 187 (пять миллионов пятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 97 копеек убытков, 48 076 (сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в документе. Помимо этого, суд обязал возвратить "Коленкам пчелы" 3870 рублей государственной пошлины из федерального бюджета. В определении о принятии искового заявления к производству уточняется, что изначально компания Ивлеевой требовала взыскать со смоленского завода 4 589 197 рублей, однако в ходе судебных разбирательств сумма возросла более чем на 425 тысяч рублей. Данных о том, в связи с чем "Коленки пчелы" подали иск на завод в Смоленской области, нет. Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, "Сила воина Евразия" занималась производством энергетических, спортивных и безалкогольных напитков, а также лимонадов. Заявление от компании "Коленки пчелы" поступило в арбитражный суд Москвы 1 февраля, однако суд оставил заявление без движения до 29 февраля из-за нарушения требования его подачи. Решение о взыскании арбитражный суд Москвы вынес 24 сентября.

https://ria.ru/20240522/davidych-1947763974.html

https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html

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смоленская область

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Дарья Буймова

происшествия, москва, смоленская область, анастасия ивлеева