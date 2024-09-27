Рейтинг@Mail.ru
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия" - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.09.2024 (обновлено: 15:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ivleeva-1975075037.html
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия" - РИА Новости, 27.09.2024
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"
Компания "Коленки пчелы", учредителем которой является блогер Анастасия Ивлеева, взыскала со смоленского завода "Сила воина Евразия" более пяти миллионов рублей РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:58
2024-09-27T15:06
происшествия
москва
смоленская область
анастасия ивлеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_a20bd89d713344aedf94f25ebd2a7ad8.jpg
ТУЛА, 27 сен – РИА Новости. Компания "Коленки пчелы", учредителем которой является блогер Анастасия Ивлеева, взыскала со смоленского завода "Сила воина Евразия" более пяти миллионов рублей убытков, сообщается в резолютивной части судебного акта, размещенном на сайте арбитражного суда Москвы. "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сила воина Евразия" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Коленки пчелы" 5 015 187 (пять миллионов пятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 97 копеек убытков, 48 076 (сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в документе. Помимо этого, суд обязал возвратить "Коленкам пчелы" 3870 рублей государственной пошлины из федерального бюджета. В определении о принятии искового заявления к производству уточняется, что изначально компания Ивлеевой требовала взыскать со смоленского завода 4 589 197 рублей, однако в ходе судебных разбирательств сумма возросла более чем на 425 тысяч рублей. Данных о том, в связи с чем "Коленки пчелы" подали иск на завод в Смоленской области, нет. Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, "Сила воина Евразия" занималась производством энергетических, спортивных и безалкогольных напитков, а также лимонадов. Заявление от компании "Коленки пчелы" поступило в арбитражный суд Москвы 1 февраля, однако суд оставил заявление без движения до 29 февраля из-за нарушения требования его подачи. Решение о взыскании арбитражный суд Москвы вынес 24 сентября.
https://ria.ru/20240522/davidych-1947763974.html
https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html
москва
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_216db8abffb7ac9d088b97e4a9f036e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, смоленская область, анастасия ивлеева
Происшествия, Москва, Смоленская область, Анастасия Ивлеева
Компания Ивлеевой выиграла суд у смоленского завода "Сила воина Евразия"

Компания Ивлеевой взыскала со смоленского завода более пяти миллионов рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 27 сен – РИА Новости. Компания "Коленки пчелы", учредителем которой является блогер Анастасия Ивлеева, взыскала со смоленского завода "Сила воина Евразия" более пяти миллионов рублей убытков, сообщается в резолютивной части судебного акта, размещенном на сайте арбитражного суда Москвы.
"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сила воина Евразия" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Коленки пчелы" 5 015 187 (пять миллионов пятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 97 копеек убытков, 48 076 (сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в документе.
Автоблогер Эрик Китуашвили - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Суд обязал бывшего фигуранта дела "Давидыча" выплатить блогеру компенсацию
22 мая, 21:50
Помимо этого, суд обязал возвратить "Коленкам пчелы" 3870 рублей государственной пошлины из федерального бюджета.
В определении о принятии искового заявления к производству уточняется, что изначально компания Ивлеевой требовала взыскать со смоленского завода 4 589 197 рублей, однако в ходе судебных разбирательств сумма возросла более чем на 425 тысяч рублей.
Данных о том, в связи с чем "Коленки пчелы" подали иск на завод в Смоленской области, нет. Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, "Сила воина Евразия" занималась производством энергетических, спортивных и безалкогольных напитков, а также лимонадов.
Заявление от компании "Коленки пчелы" поступило в арбитражный суд Москвы 1 февраля, однако суд оставил заявление без движения до 29 февраля из-за нарушения требования его подачи. Решение о взыскании арбитражный суд Москвы вынес 24 сентября.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж в Петербурге
7 сентября, 15:48
 
ПроисшествияМоскваСмоленская областьАнастасия Ивлеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала