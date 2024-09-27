Российские истребители провели патрулирование курского приграничья
Российские истребители Су-35С провели патрулирование курского приграничья
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Истребители Су-35с Воздушно-космических сил России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, прикрыли авиацию, наносившую удары по военным объектам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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