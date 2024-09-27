https://ria.ru/20240927/istrebiteli-1975103379.html

Российские истребители провели патрулирование курского приграничья

Российские истребители провели патрулирование курского приграничья - РИА Новости, 27.09.2024

Российские истребители провели патрулирование курского приграничья

Истребители Су-35с Воздушно-космических сил России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, прикрыли... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:34

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-35с

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Истребители Су-35с Воздушно-космических сил России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, прикрыли авиацию, наносившую удары по военным объектам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974862415.html

https://ria.ru/20240919/pentagon-1973604607.html

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Патрулирование истребителей Су-35С в приграничных районах Курской области Истребители Су-35С совершили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны 2024-09-27T16:07 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воздушно-космические силы россии, су-35с, безопасность