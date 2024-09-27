https://ria.ru/20240927/iri-1974966312.html

На презентации сезона ИРИ представили "Последнего богатыря" и "Эль Русо"

На презентации сезона ИРИ представили "Последнего богатыря" и "Эль Русо" - РИА Новости, 27.09.2024

На презентации сезона ИРИ представили "Последнего богатыря" и "Эль Русо"

Продолжение фантастической франшизы в формате сериала "Последний богатырь. Наследие", космическая одиссея "Подростки в космосе", а также международные проекты... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:03

2024-09-27T01:03

2024-09-27T01:08

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МОСКВА, 27 сен -РИА Новости. Продолжение фантастической франшизы в формате сериала "Последний богатырь. Наследие", космическая одиссея "Подростки в космосе", а также международные проекты "Эль Русо" и "Амура" представили на презентации нового сезона Института развития интернета, передает корреспондент РИА Новости. "Давайте начнем с проекта, премьера которого состоится уже завтра. Его производственный цикл занял четыре года, под Москвой построен целый сказочный город, 220 костюмов только основных персонажей, 5 тысяч кадров компьютерной графики. В общем настоящий подарок к году семьи - всё это сериал "Последний богатырь. Наследие", который стартует уже завтра на Start", - сказала генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина. Вместе с генеральным директором ИРИ Алексеем Гореславским на презентации она также представила более 80 проектов, которые выйдут при поддержке ИРИ в 2024-2025 годах. Среди предстоящих премьер два крупных международных проекта: драма о русской общине староверов в Южной Америке "Эль Русо" со Светланой Ивановой, которая выйдет 3 октября в онлайн-кинотеатре Premier, а также проект "Амура" с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым, стартующий на платформе Kion с 1 октября. В предстоящем сезоне ИРИ поддержал как детские проекты, например, второй сезон сериала "Любопытная Варвара", так и контент в жанре young adult - сериал "Подростки в космосе", "Залетела в тренды" и "Многогранники". Большое внимание на презентации было уделено историческим проектам. Так на "Первом канале" ожидается многосерийный художественный фильм "Петр I" с Константином Плотниковым в роли первого русского императора, "Павел. Первый и последний" режиссера Александра Котта и "Новороссия. Потемкин" Ярослава Мочалова. ИРИ поддержал и проекты телеканала "Россия", такие как "Столыпин", "Александр I" и "Князь Андрей". Кроме того, в ИРИ подчеркнули, что в предстоящем году не обойдут стороной тему 80-летия победы в Великой Отечественной войне: к маю 2025 года готовятся шесть проектов, среди которых документальный фильм "Победа", сериалы "По следу зверя", "Таганрог" и другие. Ещё одной исторической премьерой станет экранизация книги Захара Прилепина "Ополченский романс" о военных событиях на Донбассе. Гореславский отметил зрительский интерес к историческим детективам. Среди предстоящих проектов в этом направлении были представлены предстоящие премьеры - "Плевако" с Сергеем Безруковым в роли известного российского адвоката, "Злые люди" и "Царь ночи". В новом сезоне ИРИ поддержал новые разноплановые шоу, среди которых как популяризация науки "Наука в шоке" с телеведущим Александром Пушным или "Наука для всех" с блогером Романом Каграмановым, так и тревел-шоу "Хайканутые" или проект в стиле гонзо-журналистики "Не выходя из комнаты". ИРИ в предстоящем сезоне уделили внимание разработке игр: детскую аудиторию ожидает игра по вселенной мультфильма "Петя и Волк: Дело об Артефакте приключений", а для пользователей постарше будут выпущены образовательные проекты на основе игры "Смута" - "Смутное время".

https://ria.ru/20240630/rossiya-1956421824.html

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