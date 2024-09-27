США и их союзники завершают военную миссию в Ираке
США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке
© AP Photo / Felipe DanaИракские солдаты
© AP Photo / Felipe Dana
Иракские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <...> будет завершена, а присутствие сил коалиции в ряде определенных в соответствии со взаимной договоренностью районов Ирака будет прекращено", — сказал он на спецбрифинге.
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
23 сентября, 21:21
Он добавил, что переходный период начнется в сентябре этого года и завершится в сентябре 2025-го.
По словам представителя администрации, несмотря на сворачивание операций коалиции, Вашингтон в рамках этого плана не намерен выводить свои войска из Ирака.
Соединенные Штаты и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подтвердились.
Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель
22 сентября, 22:40