https://ria.ru/20240927/irak-1975183670.html

США и их союзники завершают военную миссию в Ираке

США и их союзники завершают военную миссию в Ираке - РИА Новости, 27.09.2024

США и их союзники завершают военную миссию в Ираке

США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:19

2024-09-27T22:19

2024-09-27T23:47

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сша

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саддам хусейн

оон

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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <...> будет завершена, а присутствие сил коалиции в ряде определенных в соответствии со взаимной договоренностью районов Ирака будет прекращено", — сказал он на спецбрифинге.Он добавил, что переходный период начнется в сентябре этого года и завершится в сентябре 2025-го.По словам представителя администрации, несмотря на сворачивание операций коалиции, Вашингтон в рамках этого плана не намерен выводить свои войска из Ирака.Соединенные Штаты и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подтвердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240923/voennye-1974318507.html

https://ria.ru/20240922/ataka-1974139523.html

ирак

сша

вашингтон (штат)

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в мире, ирак, сша, вашингтон (штат), саддам хусейн, оон, исламское государство*