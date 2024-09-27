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США и их союзники завершают военную миссию в Ираке - РИА Новости, 27.09.2024
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22:19 27.09.2024 (обновлено: 23:47 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/irak-1975183670.html
США и их союзники завершают военную миссию в Ираке
США и их союзники завершают военную миссию в Ираке - РИА Новости, 27.09.2024
США и их союзники завершают военную миссию в Ираке
США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:19
2024-09-27T23:47
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции &lt;...&gt; будет завершена, а присутствие сил коалиции в ряде определенных в соответствии со взаимной договоренностью районов Ирака будет прекращено", — сказал он на спецбрифинге.Он добавил, что переходный период начнется в сентябре этого года и завершится в сентябре 2025-го.По словам представителя администрации, несмотря на сворачивание операций коалиции, Вашингтон в рамках этого плана не намерен выводить свои войска из Ирака.Соединенные Штаты и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подтвердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240923/voennye-1974318507.html
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в мире, ирак, сша, вашингтон (штат), саддам хусейн, оон, исламское государство*
В мире, Ирак, США, Вашингтон (штат), Саддам Хусейн, ООН, Исламское государство*
США и их союзники завершают военную миссию в Ираке

США и их союзники решили завершить военную миссию в Ираке

© AP Photo / Felipe DanaИракские солдаты
Иракские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Иракские солдаты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками решили завершить военную миссию международной коалиции сил в Ираке, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <...> будет завершена, а присутствие сил коалиции в ряде определенных в соответствии со взаимной договоренностью районов Ирака будет прекращено", — сказал он на спецбрифинге.
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Он добавил, что переходный период начнется в сентябре этого года и завершится в сентябре 2025-го.
По словам представителя администрации, несмотря на сворачивание операций коалиции, Вашингтон в рамках этого плана не намерен выводить свои войска из Ирака.
Соединенные Штаты и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подтвердились.
Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреИракСШАВашингтон (штат)Саддам ХусейнООНИсламское государство*
 
 
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