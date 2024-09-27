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"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани - РИА Новости, 27.09.2024
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08:00 27.09.2024 (обновлено: 09:44 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/invalidy-1974888313.html
"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани
"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани - РИА Новости, 27.09.2024
"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани
Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:00
2024-09-27T09:44
общество
михайловский район
рязанская область
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать под мостом, где нет пешеходной зоны. Многочисленные жалобы — в том числе напрямую главе государства — не помогли. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сигналят в спину"Учебное заведение создавали для людей с инвалидностью. Таких здесь большинство. Для них есть все условия — пандусы, лифты, спортивный комплекс, адаптированное для колясочников общежитие.Однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа: от города его отделяют железнодорожные пути, под которыми проходит автодорога без тротуаров.&quot;Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей, — рассказывает выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой. — Есть лестница, по которой можно подняться на мост, но нам такой вариант недоступен&quot;.Из-за этого в город почти никто не выбирается — боятся попасть под колеса. За территорию студенты выходят только в сопровождении "ходячих" одногруппников."Мало того что тротуара нет, так еще и освещения никакого. Занятия заканчиваются ближе к вечеру, когда на улице уже темно", — объясняет Алексей."Будут писать в Москву"В декабре 2020-го Лисовой обратился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире просьбу не транслировали, но к ней прислушались и направили местным чиновникам указание решить проблему.&quot;Через полтора месяца со мной связался заместитель главы администрации Роман Бабаев и сказал, что денег на это сейчас нет, но власти будут обращаться в столицу, — вспоминает спортсмен. — Также пообещал поставить на том участке светофор, однако этого так и не сделали&quot;.В официальном ответе Лисовому (документ есть в распоряжении РИА Новости) администрация Михайловского муниципального района сообщила, что строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути "прорабатывали" еще в 2019-м. Однако только "для составления и согласования проекта" требуется пять миллионов рублей, которых в бюджете нет.Летом 2022-го от колледжа все-таки проложили тротуар до железнодорожных путей. Переход через них — деревянный настил, который разрушается. Вдоль автодороги тротуара нет до сих пор. Обращение в прокуратуруВ сентябре спортсмен обратился за помощью к активистам "Народного фронта".&quot;Мы написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти деньги на проект в областных и нацпрограммах, а также связались с РЖД с просьбой договориться о согласовании строительства, — говорит представитель движения в Рязанской области Владимир Фролов. — Чтобы проблема точно решилась, планируем обратиться в прокуратуру&quot;.Повод для проверки действительно есть. По словам автоюриста Льва Воропаева, нарушаются условия беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре."В статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" сказано, что обеспечить доступ ко всем объектам инфраструктуры обязаны органы местного самоуправления. И в каждом регионе принимается дополнительное законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями", — поясняет он.Такой закон принят и в Рязанской области.РИА Новости обратилось за комментарием по ситуации в администрацию Михайловского района. На момент публикации ответа не поступило.Пока же дорога под железнодорожным мостом остается опасным участком. А значит, студенты колледжа, по сути, все еще отрезаны от города — несмотря на обещания чиновников.
михайловский район
рязанская область
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общество, михайловский район, рязанская область, владимир путин
Общество, Михайловский район, Рязанская область, Владимир Путин
"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани

В Рязанской области инвалиды-колясочники отрезаны от города железной дорогой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать под мостом, где нет пешеходной зоны. Многочисленные жалобы — в том числе напрямую главе государства — не помогли. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Сигналят в спину"

Учебное заведение создавали для людей с инвалидностью. Таких здесь большинство. Для них есть все условия — пандусы, лифты, спортивный комплекс, адаптированное для колясочников общежитие.
Однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа: от города его отделяют железнодорожные пути, под которыми проходит автодорога без тротуаров.
«

"Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей, — рассказывает выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой. — Есть лестница, по которой можно подняться на мост, но нам такой вариант недоступен".

© Фото предоставлено Алексеем ЛисовымВ Рязанской области Алексея Лисового неоднократно награждали за вклад в развитие спорта
Алексей Лисовой на выпускном из Михайловского колледжа - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото предоставлено Алексеем Лисовым
В Рязанской области Алексея Лисового неоднократно награждали за вклад в развитие спорта
Из-за этого в город почти никто не выбирается — боятся попасть под колеса. За территорию студенты выходят только в сопровождении "ходячих" одногруппников.
"Мало того что тротуара нет, так еще и освещения никакого. Занятия заканчиваются ближе к вечеру, когда на улице уже темно", — объясняет Алексей.

"Будут писать в Москву"

В декабре 2020-го Лисовой обратился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире просьбу не транслировали, но к ней прислушались и направили местным чиновникам указание решить проблему.
«

"Через полтора месяца со мной связался заместитель главы администрации Роман Бабаев и сказал, что денег на это сейчас нет, но власти будут обращаться в столицу, — вспоминает спортсмен. — Также пообещал поставить на том участке светофор, однако этого так и не сделали".

© Фото предоставлено Владимиром ФроловымНа автомобильной дороге до центра города нет пешеходной зоны
На автомобильной дороге до центра города нет пешеходной зоны - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото предоставлено Владимиром Фроловым
На автомобильной дороге до центра города нет пешеходной зоны
В официальном ответе Лисовому (документ есть в распоряжении РИА Новости) администрация Михайловского муниципального района сообщила, что строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути "прорабатывали" еще в 2019-м. Однако только "для составления и согласования проекта" требуется пять миллионов рублей, которых в бюджете нет.
Летом 2022-го от колледжа все-таки проложили тротуар до железнодорожных путей. Переход через них — деревянный настил, который разрушается. Вдоль автодороги тротуара нет до сих пор.
© Фото предоставлено Владимиром ФроловымТротуар до железной дороги сделали только частично
Тротуар до железной дороги сделали только частично
Тротуар до железной дороги сделали только частично
© Фото предоставлено Владимиром Фроловым
1 из 2
© Фото предоставлено Владимиром Фроловым

Деревянные перекрытия, по которым инвалиды-колясочники переезжают железнодорожные пути

Деревянные перекрытия, по которым инвалиды-колясочники переезжают жд пути

Деревянные перекрытия, по которым инвалиды-колясочники переезжают железнодорожные пути

© Фото предоставлено Владимиром Фроловым
2 из 2
Тротуар до железной дороги сделали только частично
© Фото предоставлено Владимиром Фроловым
1 из 2

Деревянные перекрытия, по которым инвалиды-колясочники переезжают железнодорожные пути

© Фото предоставлено Владимиром Фроловым
2 из 2

Обращение в прокуратуру

В сентябре спортсмен обратился за помощью к активистам "Народного фронта".
«

"Мы написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти деньги на проект в областных и нацпрограммах, а также связались с РЖД с просьбой договориться о согласовании строительства, — говорит представитель движения в Рязанской области Владимир Фролов. — Чтобы проблема точно решилась, планируем обратиться в прокуратуру".

Повод для проверки действительно есть. По словам автоюриста Льва Воропаева, нарушаются условия беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКоляски в коридоре учебного заведения
Коляски в коридоре высшего учебного заведения - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Коляски в коридоре учебного заведения
"В статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" сказано, что обеспечить доступ ко всем объектам инфраструктуры обязаны органы местного самоуправления. И в каждом регионе принимается дополнительное законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями", — поясняет он.
Такой закон принят и в Рязанской области.
РИА Новости обратилось за комментарием по ситуации в администрацию Михайловского района. На момент публикации ответа не поступило.
Пока же дорога под железнодорожным мостом остается опасным участком. А значит, студенты колледжа, по сути, все еще отрезаны от города — несмотря на обещания чиновников.
 
ОбществоМихайловский районРязанская областьВладимир Путин
 
 
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