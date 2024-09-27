"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать под мостом, где нет пешеходной зоны. Многочисленные жалобы — в том числе напрямую главе государства — не помогли. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сигналят в спину"Учебное заведение создавали для людей с инвалидностью. Таких здесь большинство. Для них есть все условия — пандусы, лифты, спортивный комплекс, адаптированное для колясочников общежитие.Однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа: от города его отделяют железнодорожные пути, под которыми проходит автодорога без тротуаров."Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей, — рассказывает выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой. — Есть лестница, по которой можно подняться на мост, но нам такой вариант недоступен".Из-за этого в город почти никто не выбирается — боятся попасть под колеса. За территорию студенты выходят только в сопровождении "ходячих" одногруппников."Мало того что тротуара нет, так еще и освещения никакого. Занятия заканчиваются ближе к вечеру, когда на улице уже темно", — объясняет Алексей."Будут писать в Москву"В декабре 2020-го Лисовой обратился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире просьбу не транслировали, но к ней прислушались и направили местным чиновникам указание решить проблему."Через полтора месяца со мной связался заместитель главы администрации Роман Бабаев и сказал, что денег на это сейчас нет, но власти будут обращаться в столицу, — вспоминает спортсмен. — Также пообещал поставить на том участке светофор, однако этого так и не сделали".В официальном ответе Лисовому (документ есть в распоряжении РИА Новости) администрация Михайловского муниципального района сообщила, что строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути "прорабатывали" еще в 2019-м. Однако только "для составления и согласования проекта" требуется пять миллионов рублей, которых в бюджете нет.Летом 2022-го от колледжа все-таки проложили тротуар до железнодорожных путей. Переход через них — деревянный настил, который разрушается. Вдоль автодороги тротуара нет до сих пор. Обращение в прокуратуруВ сентябре спортсмен обратился за помощью к активистам "Народного фронта"."Мы написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти деньги на проект в областных и нацпрограммах, а также связались с РЖД с просьбой договориться о согласовании строительства, — говорит представитель движения в Рязанской области Владимир Фролов. — Чтобы проблема точно решилась, планируем обратиться в прокуратуру".Повод для проверки действительно есть. По словам автоюриста Льва Воропаева, нарушаются условия беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре."В статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" сказано, что обеспечить доступ ко всем объектам инфраструктуры обязаны органы местного самоуправления. И в каждом регионе принимается дополнительное законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями", — поясняет он.Такой закон принят и в Рязанской области.РИА Новости обратилось за комментарием по ситуации в администрацию Михайловского района. На момент публикации ответа не поступило.Пока же дорога под железнодорожным мостом остается опасным участком. А значит, студенты колледжа, по сути, все еще отрезаны от города — несмотря на обещания чиновников.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать под мостом, где нет пешеходной зоны. Многочисленные жалобы — в том числе напрямую главе государства — не помогли. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Сигналят в спину"
Учебное заведение создавали для людей с инвалидностью. Таких здесь большинство. Для них есть все условия — пандусы, лифты, спортивный комплекс, адаптированное для колясочников общежитие.
Однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа: от города его отделяют железнодорожные пути, под которыми проходит автодорога без тротуаров.
«
"Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей, — рассказывает выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой. — Есть лестница, по которой можно подняться на мост, но нам такой вариант недоступен".
В Рязанской области Алексея Лисового неоднократно награждали за вклад в развитие спорта
Из-за этого в город почти никто не выбирается — боятся попасть под колеса. За территорию студенты выходят только в сопровождении "ходячих" одногруппников.
"Мало того что тротуара нет, так еще и освещения никакого. Занятия заканчиваются ближе к вечеру, когда на улице уже темно", — объясняет Алексей.
"Будут писать в Москву"
В декабре 2020-го Лисовой обратился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире просьбу не транслировали, но к ней прислушались и направили местным чиновникам указание решить проблему.
«
"Через полтора месяца со мной связался заместитель главы администрации Роман Бабаев и сказал, что денег на это сейчас нет, но власти будут обращаться в столицу, — вспоминает спортсмен. — Также пообещал поставить на том участке светофор, однако этого так и не сделали".
На автомобильной дороге до центра города нет пешеходной зоны
В официальном ответе Лисовому (документ есть в распоряжении РИА Новости) администрация Михайловского муниципального района сообщила, что строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути "прорабатывали" еще в 2019-м. Однако только "для составления и согласования проекта" требуется пять миллионов рублей, которых в бюджете нет.
Летом 2022-го от колледжа все-таки проложили тротуар до железнодорожных путей. Переход через них — деревянный настил, который разрушается. Вдоль автодороги тротуара нет до сих пор.
В сентябре спортсмен обратился за помощью к активистам "Народного фронта".
«
"Мы написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти деньги на проект в областных и нацпрограммах, а также связались с РЖД с просьбой договориться о согласовании строительства, — говорит представитель движения в Рязанской области Владимир Фролов. — Чтобы проблема точно решилась, планируем обратиться в прокуратуру".
Повод для проверки действительно есть. По словам автоюриста Льва Воропаева, нарушаются условия беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре.
"В статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" сказано, что обеспечить доступ ко всем объектам инфраструктуры обязаны органы местного самоуправления. И в каждом регионе принимается дополнительное законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями", — поясняет он.
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