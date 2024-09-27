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"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани

"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани - РИА Новости, 27.09.2024

"Не послушали даже президента". Чего добивается от чиновников житель Рязани

Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:00

2024-09-27T09:44

общество

михайловский район

рязанская область

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Инвалиды-колясочники из Михайловского колледжа-интерната изолированы от города. Чтобы попасть в центр, нужно преодолеть железнодорожные пути, а затем проехать под мостом, где нет пешеходной зоны. Многочисленные жалобы — в том числе напрямую главе государства — не помогли. РИА Новости разбиралось в ситуации."Сигналят в спину"Учебное заведение создавали для людей с инвалидностью. Таких здесь большинство. Для них есть все условия — пандусы, лифты, спортивный комплекс, адаптированное для колясочников общежитие.Однако безбарьерная среда заканчивается за воротами колледжа: от города его отделяют железнодорожные пути, под которыми проходит автодорога без тротуаров."Эта проблема была всегда. Я в колледже уже 14 лет — учился, потом работал. Нам, колясочникам, приходилось добираться по проезжей части, а в спину получать сигналы недовольных водителей, — рассказывает выпускник Михайловского колледжа, чемпион России по настольному паратеннису Алексей Лисовой. — Есть лестница, по которой можно подняться на мост, но нам такой вариант недоступен".Из-за этого в город почти никто не выбирается — боятся попасть под колеса. За территорию студенты выходят только в сопровождении "ходячих" одногруппников."Мало того что тротуара нет, так еще и освещения никакого. Занятия заканчиваются ближе к вечеру, когда на улице уже темно", — объясняет Алексей."Будут писать в Москву"В декабре 2020-го Лисовой обратился на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. В прямом эфире просьбу не транслировали, но к ней прислушались и направили местным чиновникам указание решить проблему."Через полтора месяца со мной связался заместитель главы администрации Роман Бабаев и сказал, что денег на это сейчас нет, но власти будут обращаться в столицу, — вспоминает спортсмен. — Также пообещал поставить на том участке светофор, однако этого так и не сделали".В официальном ответе Лисовому (документ есть в распоряжении РИА Новости) администрация Михайловского муниципального района сообщила, что строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути "прорабатывали" еще в 2019-м. Однако только "для составления и согласования проекта" требуется пять миллионов рублей, которых в бюджете нет.Летом 2022-го от колледжа все-таки проложили тротуар до железнодорожных путей. Переход через них — деревянный настил, который разрушается. Вдоль автодороги тротуара нет до сих пор. Обращение в прокуратуруВ сентябре спортсмен обратился за помощью к активистам "Народного фронта"."Мы написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти деньги на проект в областных и нацпрограммах, а также связались с РЖД с просьбой договориться о согласовании строительства, — говорит представитель движения в Рязанской области Владимир Фролов. — Чтобы проблема точно решилась, планируем обратиться в прокуратуру".Повод для проверки действительно есть. По словам автоюриста Льва Воропаева, нарушаются условия беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре."В статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" сказано, что обеспечить доступ ко всем объектам инфраструктуры обязаны органы местного самоуправления. И в каждом регионе принимается дополнительное законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями", — поясняет он.Такой закон принят и в Рязанской области.РИА Новости обратилось за комментарием по ситуации в администрацию Михайловского района. На момент публикации ответа не поступило.Пока же дорога под железнодорожным мостом остается опасным участком. А значит, студенты колледжа, по сути, все еще отрезаны от города — несмотря на обещания чиновников.

михайловский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михайловский район, рязанская область, владимир путин