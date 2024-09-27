https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.09.2024
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Гениса*, историков Александра Эткинда* и Юрия Фельштинского*, а также центр... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:09
2024-09-27T17:09
2024-09-27T17:25
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Гениса*, историков Александра Эткинда* и Юрия Фельштинского*, а также центр "Досье"**, сообщается на сайте."Двадцать седьмого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Генис*, С.В. Гуляев*, Г.Ф. Урушадзе*, Ю.Г. Фельштинский*, А.М. Эткинд*, а также проект "Центр "Досье"**, - говорится в сообщении.По информации ведомства, Александр Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.Сергей Гуляев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, сам он является участником нежелательной НПО, отмечает Минюст.Юрий Фельштинский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.Александр Эткинд*, помимо указанных выше действий, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.Все они живут за границей, уточняется в релизе.Проект "Центр "Досье"**, по информации ведомства, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, а также материалы, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html
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россия, александр генис, происшествия, украина
Россия, Александр Генис, Происшествия, Украина
Писателя Александра Гениса* и центр "Досье"** внесли в реестр иноагентов
Писателя Александра Гениса и центр "Досье" внесли в реестр иностранных агентов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Гениса*, историков Александра Эткинда* и Юрия Фельштинского*, а также центр "Досье"**, сообщается на сайте.
"Двадцать седьмого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Генис*, С.В. Гуляев*, Г.Ф. Урушадзе*, Ю.Г. Фельштинский*, А.М. Эткинд*, а также проект "Центр "Досье"**, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Александр Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине
, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
Сергей Гуляев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, сам он является участником нежелательной НПО, отмечает Минюст.
Юрий Фельштинский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Александр Эткинд*, помимо указанных выше действий, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.
Все они живут за границей, уточняется в релизе.
Проект "Центр "Досье"**, по информации ведомства, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО на Украине. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, а также материалы, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
** Организация, выполняющая функции иноагента