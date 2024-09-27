https://ria.ru/20240927/inoagent-1974970222.html

Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье

Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье - РИА Новости, 27.09.2024

Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье

Против блогера-иноагента Максима Каца* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:10

2024-09-27T03:10

2024-09-27T03:10

максим кац

telegram

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827718909_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_66952a1e408f0b636bcf541491682f25.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против блогера-иноагента Максима Каца* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас в отношении Каца* проводится проверка из-за неоднократного несоблюдения им обязанностей иноагента", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что действия Каца* могут квалифицировать по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Собеседник также рассказал, что на блогера было составлено два административных протокола, и судом назначены штрафы на общую сумму в 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, Кац* не маркировал свои посты в Telegram как иноагент. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html

https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973345385.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим кац, telegram, россия