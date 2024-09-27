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Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье - РИА Новости, 27.09.2024
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03:10 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/inoagent-1974970222.html
Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье
Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье - РИА Новости, 27.09.2024
Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье
Против блогера-иноагента Максима Каца* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:10
2024-09-27T03:10
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против блогера-иноагента Максима Каца* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас в отношении Каца* проводится проверка из-за неоднократного несоблюдения им обязанностей иноагента", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что действия Каца* могут квалифицировать по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Собеседник также рассказал, что на блогера было составлено два административных протокола, и судом назначены штрафы на общую сумму в 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, Кац* не маркировал свои посты в Telegram как иноагент. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html
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максим кац, telegram, россия
Максим Кац, Telegram, Россия
Против блогера Каца* могут возбудить дело по иноагентской статье

Против блогера Каца могут возбудить дело за несоблюдение обязанностей иноагента

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против блогера-иноагента Максима Каца* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сейчас в отношении Каца* проводится проверка из-за неоднократного несоблюдения им обязанностей иноагента", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что действия Каца* могут квалифицировать по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Собеседник также рассказал, что на блогера было составлено два административных протокола, и судом назначены штрафы на общую сумму в 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, Кац* не маркировал свои посты в Telegram как иноагент.
Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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