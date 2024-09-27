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Эксперт прокомментировал обвал токена Hamster на старте торгов - РИА Новости, 27.09.2024
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11:47 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/hamster-1975023703.html
Эксперт прокомментировал обвал токена Hamster на старте торгов
Эксперт прокомментировал обвал токена Hamster на старте торгов - РИА Новости, 27.09.2024
Эксперт прокомментировал обвал токена Hamster на старте торгов
Разочарование сильным падением курса криптовалюты Hamster Kombat в начале запуска торгов ею на криптобиржах может оттолкнуть аудиторию от подобных приложений в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:47
2024-09-27T11:47
экономика
технологии
telegram
bitriver
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разочарование сильным падением курса криптовалюты Hamster Kombat в начале запуска торгов ею на криптобиржах может оттолкнуть аудиторию от подобных приложений в Telegram, такое мнение высказал РИА Новости директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики вывели биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON 26 сентября. Анонсировалось, что в этот же день игроки смогут обменять игровые монеты на HMSTR. В итоге, в первый день торгов курс HMSTR продемонстрировал высокую волатильность. В частности, на Binance в четверг он колебался от 0,001 до 0,014 доллара при цене на премаркете в 0,012 доллара. После этого курс стабилизировался в диапазоне 0,006-0,007 доллара, то есть HMSTR стоит примерно половину от цены премаркета. "После обвала восстановление курса может растянуться на год и более. Это связано с тем, что десятки миллионов пользователей разом попытаются продать свои монеты. Что создаст давление на их котировки", - отметил Лобода. Мемкоины (выпущенные ради шутки или из-за мемов в интернете) остаются весьма рискованными активами, не оправдывающими ожидания, считает эксперт. "Пользователи Hamster Kombat рассчитывали на значительно большую выгоду от их активности в приложении. Такое разочарование может оттолкнуть аудиторию от приложений в Telegram. Внимание к ним может резко снизиться", - комментирует он. Если говорить о конверсии игрового времени или каких-то виртуальных активов в реальные и выход в фиат, то это должно очень жестко и четко регулироваться профильными органами власти, должны быть лицензии, а этого нет, рассуждает Лобода. Охват молодежной аудитории при этом очень серьезный, он основан на надежде людей заработать легкие деньги, добавляет он. "По сути, это серьезный вызов учебе и школьному образованию. Можно отметить серьезный вред для психологического здоровья подростков. Любой бизнес должен быть полезным для общества", - резюмировал директор по коммуникациям BitRiver.
https://ria.ru/20240611/hamstercombat-1952243516.html
https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html
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экономика, технологии, telegram, bitriver
Экономика, Технологии, Telegram, BitRiver
Эксперт прокомментировал обвал токена Hamster на старте торгов

Эксперт Лобода: падение курса Hamster Kombat отталкивает аудиторию от таких игр

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разочарование сильным падением курса криптовалюты Hamster Kombat в начале запуска торгов ею на криптобиржах может оттолкнуть аудиторию от подобных приложений в Telegram, такое мнение высказал РИА Новости директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики вывели биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON 26 сентября. Анонсировалось, что в этот же день игроки смогут обменять игровые монеты на HMSTR.
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В итоге, в первый день торгов курс HMSTR продемонстрировал высокую волатильность. В частности, на Binance в четверг он колебался от 0,001 до 0,014 доллара при цене на премаркете в 0,012 доллара. После этого курс стабилизировался в диапазоне 0,006-0,007 доллара, то есть HMSTR стоит примерно половину от цены премаркета.
"После обвала восстановление курса может растянуться на год и более. Это связано с тем, что десятки миллионов пользователей разом попытаются продать свои монеты. Что создаст давление на их котировки", - отметил Лобода.
Мемкоины (выпущенные ради шутки или из-за мемов в интернете) остаются весьма рискованными активами, не оправдывающими ожидания, считает эксперт. "Пользователи Hamster Kombat рассчитывали на значительно большую выгоду от их активности в приложении. Такое разочарование может оттолкнуть аудиторию от приложений в Telegram. Внимание к ним может резко снизиться", - комментирует он.
Если говорить о конверсии игрового времени или каких-то виртуальных активов в реальные и выход в фиат, то это должно очень жестко и четко регулироваться профильными органами власти, должны быть лицензии, а этого нет, рассуждает Лобода. Охват молодежной аудитории при этом очень серьезный, он основан на надежде людей заработать легкие деньги, добавляет он.
"По сути, это серьезный вызов учебе и школьному образованию. Можно отметить серьезный вред для психологического здоровья подростков. Любой бизнес должен быть полезным для общества", - резюмировал директор по коммуникациям BitRiver.
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