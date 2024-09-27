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Школы в Курске и Курчатове перейдут на очно-дистанционный формат - РИА Новости, 27.09.2024
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13:28 27.09.2024 (обновлено: 13:45 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/gubernator-1975048360.html
Школы в Курске и Курчатове перейдут на очно-дистанционный формат
Школы в Курске и Курчатове перейдут на очно-дистанционный формат - РИА Новости, 27.09.2024
Школы в Курске и Курчатове перейдут на очно-дистанционный формат
Школы Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения, в девяти отселенных муниципалитетах сохранится дистант, сообщил губернатор РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:28
2024-09-27T13:45
общество
курчатов
алексей смирнов (политик)
курск
курская область
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Школы Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения, в девяти отселенных муниципалитетах сохранится дистант, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.Как сообщали 2 сентября власти региона, по решению оперативного штаба области, девять отселённых муниципальных образований, а также Курчатов и Курск начинают учебный год в дистанционном формате."Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения. Такое решение принято на заседании оперативного штаба", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.Он отметил, что во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком. Родители или законные представители могут перевести ребёнка на дистанционный формат обучения, обратившись с заявлением к директору школы.Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения, добавил губернатор."Образовательные организации девяти отселённых муниципальных образований региона продолжают учебный процесс в дистанционном формате. Условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска", - подчеркнул Смирнов.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/kombat-1974868272.html
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общество, курчатов, алексей смирнов (политик) , курск, курская область
Общество, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Курск, Курская область, Специальная военная операция на Украине
Школы в Курске и Курчатове перейдут на очно-дистанционный формат

Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат с 1 октября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционные занятия дома
Дистанционные занятия дома - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Школы Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения, в девяти отселенных муниципалитетах сохранится дистант, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Как сообщали 2 сентября власти региона, по решению оперативного штаба области, девять отселённых муниципальных образований, а также Курчатов и Курск начинают учебный год в дистанционном формате.
"Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения. Такое решение принято на заседании оперативного штаба", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглублённые укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной плёнкой и укрепление мешками с песком. Родители или законные представители могут перевести ребёнка на дистанционный формат обучения, обратившись с заявлением к директору школы.
Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения, добавил губернатор.
"Образовательные организации девяти отселённых муниципальных образований региона продолжают учебный процесс в дистанционном формате. Условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска", - подчеркнул Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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