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Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену - РИА Новости, 27.09.2024
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14:25 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gosizmena-1975066455.html
Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену
Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену - РИА Новости, 27.09.2024
Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену
Жителя Московской области, пытавшегося пересечь границу РФ для вступления в украинское вооруженное формирование, приговорили в Брянске к 9,5 годам колонии за... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:25
2024-09-27T14:25
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
брянская область
брянский областной суд
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жителя Московской области, пытавшегося пересечь границу РФ для вступления в украинское вооруженное формирование, приговорили в Брянске к 9,5 годам колонии за покушение на государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. "Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – пояснили в надзорном органе. Мужчина, по данным прокуратуры, принял решение вступить в украинское националистическое вооруженное формирование "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещена в РФ). Связавшись с представителем формирования, он получил инструкцию въезда на территорию Украины, после чего прибыл в город Севск Брянской области для пересечения государственной границы. "Суд… приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба прокуратуры отметила, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 24 июля 2023 года.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), брянская область, брянский областной суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Брянский областной суд
Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену

Жителя Подмосковья приговорили к 9,5 годам колонии за покушение на госизмену

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жителя Московской области, пытавшегося пересечь границу РФ для вступления в украинское вооруженное формирование, приговорили в Брянске к 9,5 годам колонии за покушение на государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – пояснили в надзорном органе.
Мужчина, по данным прокуратуры, принял решение вступить в украинское националистическое вооруженное формирование "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещена в РФ). Связавшись с представителем формирования, он получил инструкцию въезда на территорию Украины, после чего прибыл в город Севск Брянской области для пересечения государственной границы.
"Суд… приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба прокуратуры отметила, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 24 июля 2023 года.
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