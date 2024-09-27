Жителя Подмосковья осудили за покушение на госизмену
Жителя Подмосковья приговорили к 9,5 годам колонии за покушение на госизмену
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жителя Московской области, пытавшегося пересечь границу РФ для вступления в украинское вооруженное формирование, приговорили в Брянске к 9,5 годам колонии за покушение на государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – пояснили в надзорном органе.
Мужчина, по данным прокуратуры, принял решение вступить в украинское националистическое вооруженное формирование "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещена в РФ). Связавшись с представителем формирования, он получил инструкцию въезда на территорию Украины, после чего прибыл в город Севск Брянской области для пересечения государственной границы.
"Суд… приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба прокуратуры отметила, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 24 июля 2023 года.
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