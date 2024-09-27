https://ria.ru/20240927/gosduma-1975114581.html

Депутат Госдумы предложил оставлять мальчиков с отцами после развода

Депутат Госдумы предложил оставлять мальчиков с отцами после развода - РИА Новости, 27.09.2024

Депутат Госдумы предложил оставлять мальчиков с отцами после развода

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") считает, что после развода нужно оставлять мальчиков с отцами для обеспечения "мужского"... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:37

2024-09-27T16:37

2024-09-27T16:37

общество

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") считает, что после развода нужно оставлять мальчиков с отцами для обеспечения "мужского" воспитания. "Если мы не изменим ситуацию с рождаемостью, если мы не изменим ситуацию с разводами, а это все связанные вещи, то мы просто вымрем. Мы не можем такое допустить. Необходимо действовать. Либо принимать мировую практику совместной опеки, либо идти нашим особенным, цивилизационным путем - оставлять мальчиков с отцами. Конечно, если отец готов, если отец хочет", - сообщил РИА Новости Кузнецов. По словам Кузнецова, раньше, когда мальчик рос в полной семье, он видел пример мужчины перед собой, учился брать ответственность, быть мужественными, быть защитником своей семьи и родины, а сейчас, когда все больше и больше мальчиков получают "женское воспитание", так как большинство детей воспитываются только женщинами, и подрастающему поколению крайне сложно стать сильными, ответственными мужчинами. "Есть два варианта, как обеспечить мальчикам мужское воспитание даже при разводе. Первый вариант, к которому сейчас присоединяется одна страна за другой, даже западным я не назову, это такой общемировой тренд, так называемая "совместная опека"... Возможно, этот вариант подойдет и нам, но надо понимать, что все-таки у нас особенная цивилизация. И когда мы что-то пытаемся сделать для нашей родной страны, нам надо строить на основании наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Русская традиция - с определенного возраста мальчик переходил на "половину отца". Мы должны её вспомнить", - отметил депутат Госдумы. Если мальчики после развода будут оставаться с отцами – это будет сильным побудительным мотивом для сохранения семьи как у отцов, так и у матерей, считает Кузнецов, так как семья – это труд, и необходимо вкладывать в отношения силы и время. "Мы уже 20 лет вместе с моей женой, мне это очевидно. А без мотивации люди не стараются", - добавил парламентарий. В заключении Кузнецов подчеркнул, что в настоящее время, после развода отец в плане участия в воспитании ребенка бесправен, и нужно обеспечить равноправие отцов и матерей ради подрастающего поколения, наших семей, наших жён и всей нашей страны.

https://ria.ru/20240908/semya-1971407388.html

https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф