https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html

В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха

В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха - РИА Новости, 27.09.2024

В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха

Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу, сообщила автор законопроекта, заместитель... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:58

2024-09-27T12:58

2024-09-27T13:03

общество

ирина яровая

госдума рф

социальный навигатор

детский отдых

детские вопросы

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу, сообщила автор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "По поручению председателя ГД мы на постоянной основе инициируем рассмотрение и обсуждаем с регионами вопросы организации детского отдыха на президиуме совета законодателей, осуществляем мониторинг и развитие законодательства в части отдыха детей", - подчеркнула Ирина Яровая. "Символично, что законопроект, направленный на воспитание детей в период каникул, мы вносим в День воспитателя, появление которого было инициировано мною по просьбе камчатских воспитателей в 2015 году", - сказала Яровая. По ее словам, согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана. При этом в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкуры с опорой на отечественные традиции и ценности, добавила Яровая. "Оздоровление, воспитание и социализация - главные задачи детских лагерей. Это такой же важный социальный институт, как школа и детский сад. Крайне важно, чтобы во время каникул дети находились в безопасной, доброжелательной и познавательной среде", - отметила парламентарий. По словам автора законопроекта, разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет министерство просвещения. "Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации", - добавила вице-спикер ГД. Яровая подчеркнула, что законодательные новеллы в полной мере соотносятся с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и поддержаны министерством просвещения, министерством юстиции, а также комитетами ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по труду, социальной политике и делам ветеранов и контролю на совместном заседании.

https://ria.ru/20240924/rzhd-1974405921.html

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

https://ria.ru/20240926/prestupleniya-1974730845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы