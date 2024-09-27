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В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха - РИА Новости, 27.09.2024
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12:58 27.09.2024 (обновлено: 13:03 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html
В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха
В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха - РИА Новости, 27.09.2024
В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха
Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу, сообщила автор законопроекта, заместитель... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:58
2024-09-27T13:03
общество
ирина яровая
госдума рф
социальный навигатор
детский отдых
детские вопросы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу, сообщила автор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "По поручению председателя ГД мы на постоянной основе инициируем рассмотрение и обсуждаем с регионами вопросы организации детского отдыха на президиуме совета законодателей, осуществляем мониторинг и развитие законодательства в части отдыха детей", - подчеркнула Ирина Яровая. "Символично, что законопроект, направленный на воспитание детей в период каникул, мы вносим в День воспитателя, появление которого было инициировано мною по просьбе камчатских воспитателей в 2015 году", - сказала Яровая. По ее словам, согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана. При этом в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкуры с опорой на отечественные традиции и ценности, добавила Яровая. "Оздоровление, воспитание и социализация - главные задачи детских лагерей. Это такой же важный социальный институт, как школа и детский сад. Крайне важно, чтобы во время каникул дети находились в безопасной, доброжелательной и познавательной среде", - отметила парламентарий. По словам автора законопроекта, разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет министерство просвещения. "Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации", - добавила вице-спикер ГД. Яровая подчеркнула, что законодательные новеллы в полной мере соотносятся с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и поддержаны министерством просвещения, министерством юстиции, а также комитетами ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по труду, социальной политике и делам ветеранов и контролю на совместном заседании.
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общество, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
Общество, Ирина Яровая, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детский отдых, Детские вопросы
В Госдуму внесли проект о повышении качества детского отдыха

Яровая: проект о повышении качества и безопасности детского отдыха внесли в ГД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Детский лагерь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу, сообщила автор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
"По поручению председателя ГД мы на постоянной основе инициируем рассмотрение и обсуждаем с регионами вопросы организации детского отдыха на президиуме совета законодателей, осуществляем мониторинг и развитие законодательства в части отдыха детей", - подчеркнула Ирина Яровая.
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"Символично, что законопроект, направленный на воспитание детей в период каникул, мы вносим в День воспитателя, появление которого было инициировано мною по просьбе камчатских воспитателей в 2015 году", - сказала Яровая.
По ее словам, согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана.
При этом в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкуры с опорой на отечественные традиции и ценности, добавила Яровая.
"Оздоровление, воспитание и социализация - главные задачи детских лагерей. Это такой же важный социальный институт, как школа и детский сад. Крайне важно, чтобы во время каникул дети находились в безопасной, доброжелательной и познавательной среде", - отметила парламентарий.
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По словам автора законопроекта, разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет министерство просвещения.
"Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации", - добавила вице-спикер ГД.
Яровая подчеркнула, что законодательные новеллы в полной мере соотносятся с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и поддержаны министерством просвещения, министерством юстиции, а также комитетами ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по труду, социальной политике и делам ветеранов и контролю на совместном заседании.
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