https://ria.ru/20240927/gosduma-1975026195.html
В Госдуму внесут проекты о незаконной миграции
В Госдуму внесут проекты о незаконной миграции - РИА Новости, 27.09.2024
В Госдуму внесут проекты о незаконной миграции
Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник, а рассмотрены они могут быть уже в октябре, рассказал председатель ГД... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:55
2024-09-27T11:55
2024-09-27T11:55
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник, а рассмотрены они могут быть уже в октябре, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. "Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник. Проекты могут рассмотреть уже в октябре", - сказал он журналистам. Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая. По ее словам, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Как отметила Яровая, особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Она также добавила, что предлагаются новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию.
https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html
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общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуму внесут проекты о незаконной миграции
Володин: законопроекты о пресечении незаконной миграции внесут в ГД во вторник
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник, а рассмотрены они могут быть уже в октябре, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.
"Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник. Проекты могут рассмотреть уже в октябре", - сказал он журналистам.
Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ
дал положительный отзыв на них, сообщила ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая
.
По ее словам, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как отметила Яровая, особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции.
Она также добавила, что предлагаются новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию.