Рейтинг@Mail.ru
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975182175.html
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда - РИА Новости, 27.09.2024
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда
Спасатели ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате попадания снаряда ВСУ в здание церкви при обстреле города, огнем уничтожено 250 квадратных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:57
2024-09-27T21:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Спасатели ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате попадания снаряда ВСУ в здание церкви при обстреле города, огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. "В Горловке огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Днём произошло возгорание в двухэтажном здании церкви. Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что огнем было уничтожено 250 квадратных метров кровли, а также четыре оконных блока. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда

МЧС: снаряд ВСУ попал в здание церкви, возгорание потушили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Спасатели ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате попадания снаряда ВСУ в здание церкви при обстреле города, огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
"В Горловке огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Днём произошло возгорание в двухэтажном здании церкви. Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что огнем было уничтожено 250 квадратных метров кровли, а также четыре оконных блока.
Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Место обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала