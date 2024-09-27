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В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда - РИА Новости, 27.09.2024
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда
Спасатели ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате попадания снаряда ВСУ в здание церкви при обстреле города, огнем уничтожено 250 квадратных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:57
2024-09-27T21:57
2024-09-27T21:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Спасатели ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате попадания снаряда ВСУ в здание церкви при обстреле города, огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. "В Горловке огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Днём произошло возгорание в двухэтажном здании церкви. Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что огнем было уничтожено 250 квадратных метров кровли, а также четыре оконных блока. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке потушили пожар в церкви от попадания украинского снаряда
МЧС: снаряд ВСУ попал в здание церкви, возгорание потушили