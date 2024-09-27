https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975102702.html

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 27.09.2024

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:05

2024-09-27T16:05

2024-09-27T16:05

горловка

калининский район

иван приходько

нато

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик". Разбросаны по улице Пересыпкина", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

горловка

калининский район

россия

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика