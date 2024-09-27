https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975026562.html
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ
Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:56
2024-09-27T11:56
2024-09-27T11:56
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram–канале. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Болотникова ранена девочка-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительством. По данным ведомства, обстрел был произведен в 9.05, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала семнадцатилетняя девочка