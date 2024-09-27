https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975026562.html

Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ

Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ

Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:56

2024-09-27T11:56

2024-09-27T11:56

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram–канале. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Болотникова ранена девочка-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительством. По данным ведомства, обстрел был произведен в 9.05, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html

https://ria.ru/20240926/donetsk-1974947004.html

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина