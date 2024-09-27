Рейтинг@Mail.ru
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975026562.html
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ
Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:56
2024-09-27T11:56
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968737124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6b74483d2603f32e11329c7c5e9b9e5.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram–канале. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Болотникова ранена девочка-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительством. По данным ведомства, обстрел был произведен в 9.05, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html
https://ria.ru/20240926/donetsk-1974947004.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968737124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b3c89cfed09367abada59ff2fc7f275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Девочка-подросток ранена в Горловке при обстреле ВСУ

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала семнадцатилетняя девочка

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками Горловки, ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram–канале.
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Болотникова ранена девочка-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительством.
Место обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР
Вчера, 08:28
По данным ведомства, обстрел был произведен в 9.05, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
26 сентября, 20:39
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала