https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html

В Липецкой области наращивают производство гофрокартона

В Липецкой области наращивают производство гофрокартона - РИА Новости, 27.09.2024

В Липецкой области наращивают производство гофрокартона

Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:09

2024-09-27T12:09

2024-09-27T12:09

липецкая область

игорь артамонов

производство

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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в Лебедянь отечественный инвестор пришел в 2023 году, выкупив производственные активы у зарубежной компании, ушедшей с российского рынка. Теперь он намерен наращивать производство гофрокартона, упаковки для соков, детского питания и прочих товаров. В планах инвестора - установка двух новых линий оборудования. По мнению руководства компании, это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент. В настоящее время на предприятии работает 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме этого, компания является участником нацпроекта "Производительность труда" и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий. "Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата", – отметил губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974844304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, производство