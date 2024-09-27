https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона - РИА Новости, 27.09.2024
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона
Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:09
2024-09-27T12:09
2024-09-27T12:09
липецкая область
игорь артамонов
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910580331_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_181c1db280362d8f666f8a7a781f2245.jpg
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в Лебедянь отечественный инвестор пришел в 2023 году, выкупив производственные активы у зарубежной компании, ушедшей с российского рынка. Теперь он намерен наращивать производство гофрокартона, упаковки для соков, детского питания и прочих товаров. В планах инвестора - установка двух новых линий оборудования. По мнению руководства компании, это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент. В настоящее время на предприятии работает 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме этого, компания является участником нацпроекта "Производительность труда" и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий. "Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата", – отметил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974844304.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910580331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96d6d35ea3ba8b6d82e6b923e58bac08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Производство
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в Лебедянь отечественный инвестор пришел в 2023 году, выкупив производственные активы у зарубежной компании, ушедшей с российского рынка. Теперь он намерен наращивать производство гофрокартона, упаковки для соков, детского питания и прочих товаров.
В планах инвестора - установка двух новых линий оборудования. По мнению руководства компании, это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент.
В настоящее время на предприятии работает 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме этого, компания является участником нацпроекта "Производительность труда" и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий.
"Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата", – отметил губернатор Артамонов
.