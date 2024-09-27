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В Липецкой области наращивают производство гофрокартона - РИА Новости, 27.09.2024
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Липецкая область
 
12:09 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона - РИА Новости, 27.09.2024
В Липецкой области наращивают производство гофрокартона
Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:09
2024-09-27T12:09
липецкая область
игорь артамонов
производство
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в Лебедянь отечественный инвестор пришел в 2023 году, выкупив производственные активы у зарубежной компании, ушедшей с российского рынка. Теперь он намерен наращивать производство гофрокартона, упаковки для соков, детского питания и прочих товаров. В планах инвестора - установка двух новых линий оборудования. По мнению руководства компании, это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент. В настоящее время на предприятии работает 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме этого, компания является участником нацпроекта "Производительность труда" и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий. "Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата", – отметил губернатор Артамонов.
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игорь артамонов, производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Производство

В Липецкой области наращивают производство гофрокартона

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Предприятие по производству гофрированного картона и широкого спектра упаковки, расположенное в Лебедяни Липецкой области, расширяет производство, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в Лебедянь отечественный инвестор пришел в 2023 году, выкупив производственные активы у зарубежной компании, ушедшей с российского рынка. Теперь он намерен наращивать производство гофрокартона, упаковки для соков, детского питания и прочих товаров.
В планах инвестора - установка двух новых линий оборудования. По мнению руководства компании, это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент.
В настоящее время на предприятии работает 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме этого, компания является участником нацпроекта "Производительность труда" и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий.
"Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата", – отметил губернатор Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Липецкая областьИгорь АртамоновПроизводство
 
 
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