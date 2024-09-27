https://ria.ru/20240927/glavnaya-1974892826.html

"Не один, а сразу три". Почему главную реликвию христианства не могут найти

"Не один, а сразу три". Почему главную реликвию христианства не могут найти - РИА Новости, 27.09.2024

"Не один, а сразу три". Почему главную реликвию христианства не могут найти

Православные верующие отмечают Крестовоздвижение. Это праздник в честь главной святыни всех христиан — Креста Господня. Но о его местонахождении до сих пор... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:07

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают Крестовоздвижение. Это праздник в честь главной святыни всех христиан — Креста Господня. Но о его местонахождении до сих пор ничего не известно.Никто не зналВоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (полное название) входит в число двунадесятых (12 главных) православных праздников. В церковном календаре очень давно — с IV века.В 325 году Елена, мать императора Константина Великого, снарядила на Святую землю большую экспедицию, чтобы отыскать артефакты, связанные с земной жизнью Христа. И в первую очередь — Крест.Задача не из легких. В Евангелии о судьбе реликвии ни слова. По еврейскому обычаю орудие казни укладывали в погребальную пещеру рядом с телом. Однако ученикам Иисуса забрать Крест не позволили.По одной версии, его закопали где-то поблизости. По другой — бросили в цистерну городской канализации.Первые христиане тайно посещали это место. Однако в 130 году римляне при подавлении очередного иудейского восстания сровняли Иерусалим с землей, а почти всех евреев выгнали. Так что к моменту прибытия царицы Елены вряд ли кто-либо мог поведать о святыне.По легенде, некто Иуда знал, где она зарыта. Но не хотел показывать. Пришлось применить "допрос с пристрастием".Там, куда привел Иуда, выкопали три креста. Действительно, за 300 лет до этого в канун иудейской Пасхи распяли не только Иисуса, но и разбойников Дисмаса и Гестаса.Иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждую из находок к тяжелобольной женщине. От прикосновения к Кресту Господню та немедленно исцелилась. В других вариантах предания говорится об ожившем покойнике.Так или иначе, но бесценная реликвия нашлась. А церковь обрела новый праздник: в 333-м епископ Макарий впервые воздвиг (то есть поднял над головами верующих) Крест.Посовещались и решилиКакое-то время реликвия оставалась в Иерусалиме для поклонения. Императрица Елена позднее взяла от нее небольшую часть и увезла в Константинополь. Этот фрагмент хранился в царском реликварии и, как правило, не выставлялся на всеобщее обозрение, в отличие от основной части Креста, которая пребывала в иерусалимском храме Гроба Господня и привлекала к себе паломников со всего мира.Вот свидетельство некоей монахини Эгерии, посетившей Палестину в конце IV века: "Во время службы на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него".Иерусалимский фрагмент в конце концов действительно украли — это сделал в 614-м персидский царь Хосров при разграблении города. Цель была политическая. Византийцы ради реликвии пойдут на любые уступки. Значит, их можно шантажировать.Но Константинополь не поддался на провокацию. А спустя 14 лет император Ираклий разгромил персов и вернул артефакт в Иерусалим. Правда, уже в 638-м священный город пал под ударами нового врага — арабских завоевателей. Храм Гроба Господня сожгли. Но Крест удалось спасти.Тогда же во избежание последующих краж решили пойти на хитрость. "Христиане, — писал в XI веке католический монах Анселл, — посовещавшись, разрезали (Крест. — Прим. ред.) на много частей и по церквам верных распределили".Самый крупный фрагмент был в Иерусалиме. В 1187-м крестоносцы взяли его на битву с войсками султана Саладина. Рыцари потерпели поражение, и Крест исчез. По преданию, папа римский Урбан III, услышав печальные вести, тотчас умер.Позднее по всей Европе пошли легенды: мол, орудие страстей было изготовлено из дерева, росшего в Эдемском саду, вот оно и вернулось в райские кущи.В хрониках же эта частица упоминается еще несколько раз. В одной говорится, что реликвию спрятал некий рыцарь в окрестностях Дамаска. Якобы он даже готов указать точное место. Однако поиски не увенчались успехом.В другом манускрипте сообщается: в 1219-м арабы предложили тамплиерам Крест в обмен на снятие осады с египетского города Думьят.Ученые не сомневаютсяНезадолго до этого, в 1204-м, злая участь постигла и тот фрагмент, что императрица Елена привезла в Константинополь. Город захватили крестоносцы. Большинство реликвий они забрали с собой. Скорее всего, и Крест Господень.Вскоре Европу охватила настоящая лихорадка: монастыри и города, чтобы привлечь к себе побольше паломников, активно скупали всевозможные святыни. А продавцы на черном рынке, в свою очередь, подделывали "свидетельства" подлинности и придумывали невероятные легенды их обретения.В Старом Свете частиц Животворящего Креста было так много, что основоположник протестантизма Жан Кальвин язвил по этому поводу: "Если собрать их все вместе, то получится Ноев ковчег".На самом деле фрагмент, привезенный крестоносцами, тоже разделили. И сегодня его части можно увидеть в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, в Испании и на Афоне. Есть они и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. А в 2006-м одну из них даже доставили на околоземную орбиту.Примечательно, что специалисты не сомневаются в аутентичности хранящихся в России фрагментов. Их история прослеживается довольно четко, а для ученых это один из критериев подлинности.

https://ria.ru/20240925/arkheologi-1974489887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, европа, россия, аналитика - религия и мировоззрение