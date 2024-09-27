https://ria.ru/20240927/germaniya-1975184259.html

В Германии задержали двух организаторов показа российских каналов в Сети

В Германии задержали двух организаторов показа российских каналов в Сети - РИА Новости, 27.09.2024

В Германии задержали двух организаторов показа российских каналов в Сети

Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, сообщила таможня ФРГ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:27

2024-09-27T22:27

2024-09-27T23:30

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, сообщила таможня ФРГ."Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT", — говорится в заявлении.В случае признания виновными в "коммерческих преступлениях" супругам в соответствии с законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года.По данным таможни, во время обысков было изъято оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Кроме того, наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности. Интернет-сайт, на котором были доступны трансляции российских телеканалов, заблокировали.На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала санкций Запада против журналистов, спортсменов, представителей культуры. Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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