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В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России - РИА Новости, 27.09.2024
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10:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России - РИА Новости, 27.09.2024
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России
Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:30
2024-09-27T10:30
безопасность
технологии
россия
керчь
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. По словам представителя ФСБ, под видом новостийных пабликов и каналов, пишущих о происходящем в зоне СВО, иностранными спецслужбами проводится работа по отбору потенциальных кандидатов под вербовку из числа активных участников сообщества, которые оставляют под публикациями эмоциональные комментарии. "Это одна из самых уязвимых категорий граждан, которая зачастую не способа отличить дезинформацию от правды и с готовностью верит в любой состряпанный украинскими центрами психологических операций фейк. После определенной идеологической и психологической обработки гражданин готов оказывать любую помощь противнику, даже ценой совершения диверсий или наведения вражеских ударов по своей территории, полагая, что таким образом помогает закончить войну. В действительности, человек становится непосредственно участником противоправной деятельности и будет нести наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал он.
https://ria.ru/20240927/krym-1975004257.html
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безопасность, технологии, россия, керчь, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Керчь, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России

ФСБ: авторы комментариев в новостных пабликах интересуют украинские спецслужбы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы.
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По словам представителя ФСБ, под видом новостийных пабликов и каналов, пишущих о происходящем в зоне СВО, иностранными спецслужбами проводится работа по отбору потенциальных кандидатов под вербовку из числа активных участников сообщества, которые оставляют под публикациями эмоциональные комментарии.
"Это одна из самых уязвимых категорий граждан, которая зачастую не способа отличить дезинформацию от правды и с готовностью верит в любой состряпанный украинскими центрами психологических операций фейк. После определенной идеологической и психологической обработки гражданин готов оказывать любую помощь противнику, даже ценой совершения диверсий или наведения вражеских ударов по своей территории, полагая, что таким образом помогает закончить войну. В действительности, человек становится непосредственно участником противоправной деятельности и будет нести наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал он.
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БезопасностьТехнологииРоссияКерчьСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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