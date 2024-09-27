https://ria.ru/20240927/florida-1974986406.html

Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен"

Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен" - РИА Новости, 27.09.2024

Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен"

Более 415 тысяч домохозяйств остались без электричества в штате Флорида, ожидающем удар урагана "Хелен", свидетельствуют данные мониторингового портала... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:57

2024-09-27T08:57

2024-09-27T10:29

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флорида

северная каролина

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 415 тысяч домохозяйств остались без электричества в штате Флорида, ожидающем удар урагана "Хелен", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней. По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались почти 30 тысяч потребителей. В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.

https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html

флорида

северная каролина

джорджия

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в мире, флорида, северная каролина, джорджия