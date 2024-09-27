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Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен" - РИА Новости, 27.09.2024
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08:57 27.09.2024 (обновлено: 10:29 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/florida-1974986406.html
Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен"
Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен" - РИА Новости, 27.09.2024
Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен"
Более 415 тысяч домохозяйств остались без электричества в штате Флорида, ожидающем удар урагана "Хелен", свидетельствуют данные мониторингового портала... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:57
2024-09-27T10:29
в мире
флорида
северная каролина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 415 тысяч домохозяйств остались без электричества в штате Флорида, ожидающем удар урагана "Хелен", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней. По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались почти 30 тысяч потребителей. В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.
https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html
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в мире, флорида, северная каролина, джорджия
В мире, Флорида, Северная Каролина, Джорджия
Тысячи домов остались без света во Флориде в ожидании урагана "Хелен"

Во Флориде в ожидании урагана "Хелен" 415 тысяч домохозяйств остались без света

© Кадр видео из соцсетейУраган "Хелен" в штате Флорида
Ураган Хелен в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Ураган "Хелен" в штате Флорида
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 415 тысяч домохозяйств остались без электричества в штате Флорида, ожидающем удар урагана "Хелен", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней.
По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались почти 30 тысяч потребителей.
В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.
Даррен Арчер, работающий в компании St. Marks Seafood, планирует переждать ураган Хелен на лодке в Сент-Марксе, штат Флорида. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен"
26 сентября, 17:33
 
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