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Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч - РИА Новости, 27.09.2024
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05:35 27.09.2024 (обновлено: 10:30 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/florida-1974975629.html
Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч
Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч - РИА Новости, 27.09.2024
Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч
Число домохозяйств, оставшихся без света в ожидающем урагана "Хелен" американском штате Флорида, превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:35
2024-09-27T10:30
флорида
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число домохозяйств, оставшихся без света в ожидающем урагана "Хелен" американском штате Флорида, превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней.По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались более 40 тысяч потребителей.Как сообщает газета Washington Post, энергетические компании подготовили более 18 тысяч обходчиков для реагирования на отключения. Но ряд операторов предупреждает, что по мере приближения урагана отключения могут стать массовыми и продолжительными.Предупреждения о возможных отключениях дошли до Чикаго, где Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильный ветер, который может вырывать с корнем деревья и нарушать электроснабжение.В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.
https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html
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флорида, северная каролина, джорджия, в мире
Флорида, Северная Каролина, Джорджия, В мире
Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч

Число лишенных света домохозяйств во Флориде перед ураганом превысило 750 тысяч

© Кадр видео из соцсетейУраган "Хелен" в штате Флорида
Ураган Хелен в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Ураган "Хелен" в штате Флорида
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число домохозяйств, оставшихся без света в ожидающем урагана "Хелен" американском штате Флорида, превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней.
Даррен Арчер, работающий в компании St. Marks Seafood, планирует переждать ураган Хелен на лодке в Сент-Марксе, штат Флорида. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались более 40 тысяч потребителей.
Как сообщает газета Washington Post, энергетические компании подготовили более 18 тысяч обходчиков для реагирования на отключения. Но ряд операторов предупреждает, что по мере приближения урагана отключения могут стать массовыми и продолжительными.
Предупреждения о возможных отключениях дошли до Чикаго, где Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильный ветер, который может вырывать с корнем деревья и нарушать электроснабжение.
В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.
Пляж в Мексике - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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