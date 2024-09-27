Число оставшихся без света домохозяйств во Флориде превысило 750 тысяч
Число лишенных света домохозяйств во Флориде перед ураганом превысило 750 тысяч
© Кадр видео из соцсетейУраган "Хелен" в штате Флорида
© Кадр видео из соцсетей
Ураган "Хелен" в штате Флорида
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число домохозяйств, оставшихся без света в ожидающем урагана "Хелен" американском штате Флорида, превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
Ураган, усилившийся до четвертой категории, обрушится на континентальную территорию штата в четверг вечером по местному времени. Но уже сейчас ряд районов Флориды затоплен из-за сопровождающих ураган ливней.
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По данным портала, в штатах Северная Каролина и Джорджия, которые также будут затронуты стихией, без света остались более 40 тысяч потребителей.
Как сообщает газета Washington Post, энергетические компании подготовили более 18 тысяч обходчиков для реагирования на отключения. Но ряд операторов предупреждает, что по мере приближения урагана отключения могут стать массовыми и продолжительными.
Предупреждения о возможных отключениях дошли до Чикаго, где Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильный ветер, который может вырывать с корнем деревья и нарушать электроснабжение.
В настоящее время ураган находится в 190 километрах южнее столицы Флориды города Таллахасси. Порывы ветра достигают 215 километров в час.
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