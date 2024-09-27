В Финляндии высказались об отношениях с Россией
Экс-посол Хелянтеря: Финляндии и России придется заново выстраивать отношения
Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил бывший посол Финляндии в России Антти , чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus.
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"Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад", — говорится в материале.
При этом, по мнению Хелянтери, былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.
В конце августа глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими государствами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в его стране на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, но упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
В том же месяце глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков подчеркивал, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в возглавляемой им стране.
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