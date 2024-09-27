https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975100977.html

В Финляндии высказались об отношениях с Россией

В Финляндии высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.09.2024

В Финляндии высказались об отношениях с Россией

чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:01

2024-09-27T16:01

2024-09-27T16:01

финляндия

россия

хельсинки

александер стубб

алексей пушков

нато

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил бывший посол Финляндии в России Антти , чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus."Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад", — говорится в материале.При этом, по мнению Хелянтери, былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.В конце августа глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими государствами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в его стране на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, но упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.В том же месяце глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков подчеркивал, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в возглавляемой им стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html

финляндия

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, хельсинки, александер стубб, алексей пушков, нато, совет федерации рф, в мире, политика