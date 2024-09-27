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В Финляндии высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.09.2024
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16:01 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975100977.html
В Финляндии высказались об отношениях с Россией
В Финляндии высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.09.2024
В Финляндии высказались об отношениях с Россией
чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:01
2024-09-27T16:01
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александер стубб
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил бывший посол Финляндии в России Антти , чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus."Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад", — говорится в материале.При этом, по мнению Хелянтери, былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.В конце августа глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими государствами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в его стране на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, но упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.В том же месяце глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков подчеркивал, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в возглавляемой им стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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финляндия, россия, хельсинки, александер стубб, алексей пушков, нато, совет федерации рф, в мире, политика
Финляндия, Россия, Хельсинки, Александер Стубб, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ, В мире, Политика
В Финляндии высказались об отношениях с Россией

Экс-посол Хелянтеря: Финляндии и России придется заново выстраивать отношения

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил бывший посол Финляндии в России Антти , чьи слова приводит газета Maaseudun Tulevaisuus.
«
"Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад", — говорится в материале.
При этом, по мнению Хелянтери, былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.
В конце августа глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими государствами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в его стране на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, но упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
В том же месяце глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков подчеркивал, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в возглавляемой им стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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