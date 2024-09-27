https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html

ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях

ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях - РИА Новости, 27.09.2024

ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора"... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:11

2024-09-27T11:11

2024-09-27T12:28

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора" в 14 федеральных торговых сетях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях", — указано в материале. Служба запросила у сетей данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. А также о структуре розничных цен по каждому товару и о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах. "На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары", — добавили в ФАС.Там отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)