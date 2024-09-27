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ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях - РИА Новости, 27.09.2024
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11:11 27.09.2024 (обновлено: 12:28 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях - РИА Новости, 27.09.2024
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора"... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:11
2024-09-27T12:28
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора" в 14 федеральных торговых сетях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях", — указано в материале. Служба запросила у сетей данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. А также о структуре розничных цен по каждому товару и о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах. "На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары", — добавили в ФАС.Там отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях

ФАС проанализирует ценообразование на молоко и мясо в 14 торговых сетях

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора" в 14 федеральных торговых сетях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях", — указано в материале.
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Служба запросила у сетей данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. А также о структуре розничных цен по каждому товару и о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.
"На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары", — добавили в ФАС.
Там отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
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