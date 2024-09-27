ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
ФАС проанализирует ценообразование на молоко и мясо в 14 торговых сетях
Молочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого набора" в 14 федеральных торговых сетях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях", — указано в материале.
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Служба запросила у сетей данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. А также о структуре розничных цен по каждому товару и о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.
"На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары", — добавили в ФАС.
Там отметили, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
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