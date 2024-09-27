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Развитие экспорта регионов ДФО обсудили на окружном совещании в Хабаровске

Развитие экспорта регионов ДФО обсудили на окружном совещании в Хабаровске - РИА Новости, 27.09.2024

Развитие экспорта регионов ДФО обсудили на окружном совещании в Хабаровске

Окружное совещание, посвященное вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Дальневосточного федерального округа, прошло в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:27

2024-09-27T19:27

2024-09-27T19:27

экономика

хабаровский край

хабаровск

сергей абрамов

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Окружное совещание, посвященное вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Дальневосточного федерального округа, прошло в Хабаровске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовано Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) совместно с федеральными министерствами и региональными властями. Итогом совещания стали практические предложения регионов ДФО по развитию экспорта и поддержке участников экспортной деятельности", - говорится в сообщении.О стратегических направлениях развития экспорта в Российской Федерации рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов."Среди большого круга стратегических и тактических задач, стоящих перед нашей страной, экспорт относится к приоритету высокого уровня, что неоднократно подчеркнуто президентом России: перед нацпроектом поставлена задача увеличения несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети к 2030 году (по сравнению с 2023 годом). В сегодняшних условиях жесткой борьбы за мировой рынок, в которой выступают как крупные корпоративные рекламные бюджеты, так и усилия правительств стран-конкурентов, одним из инструментов достижения национальных целей мы видим программу "Сделано в России", - сказал Солодов.Он добавил, что "у отечественного бизнеса, особенно у компаний МСП, есть огромная потребность развивать интерес к российской продукции за рубежом, формировать в сознании потребителей привлекательный образ "Сделанного в России"."Мы отвечаем на потребности российского бизнеса, объединив в одном инструменте продвижение, электронную коммерцию и рекламу на рынках дружественных стран. Это формирует у населения позитивный образ России, что ведет к спросу на продажи нашей продукции", – добавил Солодов.В числе ключевых приоритетов вице-президент РЭЦ отметил продвижение товаров средних и высоких переделов, устранение барьеров доступа на зарубежные рынки, обеспечение удобства логистики и трансграничных платежей, создание внешнеторговой инфраструктуры, выстраивание технологичной кооперации. Экспортный потенциал регионов в РЭЦ предлагают реализовывать через работу региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), межрегиональное и приграничное сотрудничество, развитие региональных программ, а также единые цифровые инструменты поддержки экспорта.И.о. первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского края Сергей Абрамов отметил, что развернутые меры поддержки федерального уровня выступают хорошим подспорьем для краевых компаний."Хабаровский край – промышленный, научный и транспортно-логистический центр Дальнего Востока России. Экономика региона ориентирована на внешние рынки. По ряду ключевых отраслей экспортная квота превышает 50% в выпуске продукции. В этой связи для Правительства Хабаровского края поддержка экспортной деятельности является одним из ключевых приоритетов в ежедневной работе", - сообщил Абрамов.Окружные совещания проводятся Российским экспортным центром второй год подряд. По итогу окружных совещаний в 2023 году было сформировано более 650 предложений от бизнеса и региональных команд. Из них 81 решение разработано субъектами Дальневосточного федерального округа.

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экономика, хабаровский край, хабаровск, сергей абрамов, россия