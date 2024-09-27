https://ria.ru/20240927/eko-pomeste-1975132229.html

Эко-поместье для инвалидов в Ленобласти будет готово в 2027 году

Эко-поместье для инвалидов в Ленобласти будет готово в 2027 году - РИА Новости, 27.09.2024

Эко-поместье для инвалидов в Ленобласти будет готово в 2027 году

Эко-поместье "Поле" для молодых взрослых с инвалидностью в Ленобласти будет полностью готово в 2027 году, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:51

2024-09-27T17:51

2024-09-27T17:52

ленинградская область

мария львова-белова

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Эко-поместье "Поле" для молодых взрослых с инвалидностью в Ленобласти будет полностью готово в 2027 году, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова по итогам визита в регион. "Первые дома у нас должны быть построены через год, 16 человек первых в них будут жить, и в дальнейшем 40 ребят обретут новое место жительства. В полном объеме мы планируем завершить строительство через 2,5 года", - сказала Львова-Белова. Уполномоченный по правам детей в РФ дала старт строительству арт-поместья "Поле" в деревне Яльгелево. Ожидается, что там будут жить молодые люди с инвалидностью, в том числе выпускники детских домов и интернатов. Всего "Поле" рассчитано на 40 проживающих. В центре планируется построить храм. А рядом - шесть домов для сопровождаемого проживания, гостиницу, кафе, ферму. "Очень важно, что создается эко-поместье с собственной эко-фермой, где ребята еще будут работать. Это тоже такая реабилитация, а, главное, они будут себя чувствовать причастными к полезной работе и труду. А мы - власти - возьмем на себя инфраструктуру, чтобы были хорошие подъездные дороги, хорошая социальная инфраструктура и энергетика в поселке", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что такие проекты становятся центрами притяжения и общественного развития для всего поселка.

https://ria.ru/20240924/stipendiya-1974369005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мария львова-белова, александр дрозденко