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Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева - РИА Новости, 27.09.2024
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08:37 27.09.2024 (обновлено: 08:46 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dyagileva-1974984403.html
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева - РИА Новости, 27.09.2024
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева
Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:37
2024-09-27T08:46
мурманская область
елена дягилева
политика
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Елена Дягилева станет сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру", - написал Чибис.Глава региона выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева "приложит все свои знания и опыт для выполнения задач, стоящих перед Мурманской областью".Ранее Чибис выдвинул три кандидатуры на должность сенатора: двоих заместителей, в том числе Дягилеву, а также замначальника контрольного управления президента РФ генерал-лейтенанта ФСБ Андрея Кульбу.
https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html
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мурманская область, елена дягилева, политика
Мурманская область, Елена Дягилева, Политика
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева

Сенатором от Мурманской области стала Дягилева, занимавшая пост вице-губернатора

© Фото из личного архива Е.ДягилевойЕлена Дягилева
Елена Дягилева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото из личного архива Е.Дягилевой
Елена Дягилева. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«
"Елена Дягилева станет сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру", - написал Чибис.
Глава региона выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева "приложит все свои знания и опыт для выполнения задач, стоящих перед Мурманской областью".
Ранее Чибис выдвинул три кандидатуры на должность сенатора: двоих заместителей, в том числе Дягилеву, а также замначальника контрольного управления президента РФ генерал-лейтенанта ФСБ Андрея Кульбу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
25 сентября, 17:45
 
Мурманская областьЕлена ДягилеваПолитика
 
 
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