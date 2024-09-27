https://ria.ru/20240927/dyagileva-1974984403.html
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева - РИА Новости, 27.09.2024
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева
Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:37
2024-09-27T08:37
2024-09-27T08:46
мурманская область
елена дягилева
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762779089_0:272:1066:872_1920x0_80_0_0_fc8b9a142e9ac26004c59c43f6d32d8c.jpg
МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Елена Дягилева станет сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру", - написал Чибис.Глава региона выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева "приложит все свои знания и опыт для выполнения задач, стоящих перед Мурманской областью".Ранее Чибис выдвинул три кандидатуры на должность сенатора: двоих заместителей, в том числе Дягилеву, а также замначальника контрольного управления президента РФ генерал-лейтенанта ФСБ Андрея Кульбу.
https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762779089_0:172:1066:972_1920x0_80_0_0_b8afdd72f18746495714c4aa089f710a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, елена дягилева, политика
Мурманская область, Елена Дягилева, Политика
Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева
Сенатором от Мурманской области стала Дягилева, занимавшая пост вице-губернатора