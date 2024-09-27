https://ria.ru/20240927/dyagileva-1974984403.html

Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева

Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева - РИА Новости, 27.09.2024

Новым сенатором от Мурманской области стала Елена Дягилева

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:37

2024-09-27T08:37

2024-09-27T08:46

мурманская область

елена дягилева

политика

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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева станет новым сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Елена Дягилева станет сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру", - написал Чибис.Глава региона выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева "приложит все свои знания и опыт для выполнения задач, стоящих перед Мурманской областью".Ранее Чибис выдвинул три кандидатуры на должность сенатора: двоих заместителей, в том числе Дягилеву, а также замначальника контрольного управления президента РФ генерал-лейтенанта ФСБ Андрея Кульбу.

https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html

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Варвара Скокшина

мурманская область, елена дягилева, политика