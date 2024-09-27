Многие хотят завершения конфликта на Украине, заявил Дуда
Дуда: многие хотят завершения конфликта на Украине и сотрудничества с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Многие хотят завершения конфликта на Украине и возобновления экономических связей с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.
"Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией", — сказал он.
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Однако позиция Варшавы заключается в том, что Москва "должна проиграть эту войну", подчеркнул Дуда. Как утверждает польский президент, если этого не произойдет, Россия "нападет на другие страны". При этом никаких доказательств он не приводит.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.