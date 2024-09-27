https://ria.ru/20240927/dron-1974970596.html

Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА

Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА - РИА Новости, 27.09.2024

Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА

Депутат курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения ВСУ помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, призвал людей не... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:20

2024-09-27T03:20

2024-09-27T03:23

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

глушковский район

курская область

россия

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КУРСК, 27 сен – РИА Новости. Депутат курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения ВСУ помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, призвал людей не возвращаться домой, чтобы собрать урожай, из-за угрозы атак противника - как трагический пример он привел случай с гибелью мужчины, который приехал на свой участок копать картошку. Золотарёв с помощником с первых дней нападения ВСУ помогал с эвакуацией жителей Глушковского района Курской области. Чтобы дело шло быстрее, он сам сёл за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы более 800 человек. По словам Алексея, в период сбора картошки многие люди стали возвращаться домой, в том числе в населённые пункты в Глушковском районе, которые стали труднодоступными после того, как ВСУ повредили мосты через Сейм. "Я, конечно, понимаю, что копать картошку в этот период - это определенный для нас для всех обряд. Я сам сельский житель. Но здесь нужно взвесить этот поступок. То есть, на одной чаше весов - это картошка, а на другой чаше весов - это жизнь. Очень опасно туда ехать, и я призываю людей сейчас не возвращаться ни в коем случае за картошкой. Потому что очень опасно сейчас, очень напряженная обстановка в Глушковском районе", - сообщил РИА Новости Золотарев. Одну семью из Глушковского района решение вернуться и выкопать картошку уже привело к трагедии. По словам Алексея, муж с женой приехали домой, в этот момент началось нападение на Глушковский район. Они попытались выехать обратно, но уже не смогли. "Их автомобиль подбил дрон, мужчина погиб. Его жена осталась жива, но была очень ранена. Обожженное лицо, были очень ранены руки", - рассказал Золотарев. После произошедшего родственники этой супружеской пары писали обращения во всевозможные инстанции с просьбой помочь с эвакуацией. "Совместно с администрацией района и области были переданы всем, кому только можно было, так как обычные волонтеры просто туда не могли доехать, потому что там было очень сложное, очень горячее положение. Передавали военным всем, кому могли, пограничникам. И вот общими усилиями, слава богу, получилось их забрать", - добавил Золотарев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/vsu-1974828693.html

https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html

https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html

глушковский район

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владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, глушковский район, курская область, россия